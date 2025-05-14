Пакистан коснулся ядерного вопроса в конфликте с Индией

В связи с обострением напряженности в последнюю неделю боевых действий Пакистан не рассматривал возможность размещения ядерных боеголовок для нанесения удара по Индии, сообщает Zakon.kz.

Об этом 12 мая заявил CNN министр иностранных дел страны Исхак Дар.

В своем первом интервью после того, как 10 мая Индия и Пакистан договорились о прекращении огня, Дар сказал, что у Исламабада "не было выбора", кроме как нанести удары в целях "самообороны" после трансграничных атак Индии 7 мая.

Конфликт на прошлой неделе стал самым ожесточенным между двумя ядерными державами с 1971 года, в результате чего погибли десятки людей и усилились опасения по поводу более масштабного конфликта.

Дар назвал удары Индии "войной" и "желанной попыткой установить свою гегемонию" в давно спорном регионе Кашмир, но пояснил, что ядерный вариант никогда не рассматривался.

"Бывают моменты, когда приходится принимать очень серьезные решения. Мы были абсолютно уверены, что наши обычные возможности достаточно сильны, чтобы мы победили их и в воздухе, и на земле", – сказал он.

После первой атаки в прошлую среду Пакистан заявил, что использовал истребители китайского производства, чтобы сбить пять самолетов индийских ВВС, включая три Rafale, современных французских самолета, которые Нью-Дели приобрел всего несколько лет назад. Французский источник в разведке сообщил CNN, что Пакистан сбил по крайней мере один индийский Rafale.

Ранее мы писали, что Индия приостановила удары по Пакистану.

