#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+20°
$
510.06
566.32
6.32
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+20°
$
510.06
566.32
6.32
Наука и технологии

"С ядерной начинкой": США вооружаются крылатыми ракетами под водой

Оружие, разработка, бомба, фото - Новости Zakon.kz от 14.05.2025 02:40 Фото: USN
На фоне стратегической конкуренции с Китаем и напряженности в Индо-Тихоокеанском регионе американские законодатели начали обсуждать возможности создания крылатых ракет подводного базирования с ядерной начинкой (SLCM-N), сообщает Zakon.kz.

Как пишет журнал The National Interest, представители Военно-морских сил США недавно заявили о желании снова получить ядерные ракеты для модернизированных подлодок класса Virginia.

В 2013 году аналогичные ракеты вывела из эксплуатации администрация президента Барака Обамы.

Теперь программа по разработке современного оружия требует инвестиций в два миллиарда долларов на саму ракету и дополнительные 400 млн долларов на ядерную боеголовку.

Конгресс включил программу в нынешний законопроект об обороне, но ее будущее пока под вопросом.

Ранее США показали высокоавтономный ударный дрон Red Dragon.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Ученые выяснили, у каких женщин риск рака груди выше в 2,7 раза
Наука и технологии
00:34, 14 мая 2025
Ученые выяснили, у каких женщин риск рака груди выше в 2,7 раза
Сверхмощная вспышка произошла на Солнце
Наука и технологии
23:12, 13 мая 2025
Сверхмощная вспышка произошла на Солнце
Отличать пьяных от трезвых по голосу научилась нейросеть
Наука и технологии
20:36, 13 мая 2025
Отличать пьяных от трезвых по голосу научилась нейросеть
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: