"С ядерной начинкой": США вооружаются крылатыми ракетами под водой

На фоне стратегической конкуренции с Китаем и напряженности в Индо-Тихоокеанском регионе американские законодатели начали обсуждать возможности создания крылатых ракет подводного базирования с ядерной начинкой (SLCM-N), сообщает Zakon.kz.

Как пишет журнал The National Interest, представители Военно-морских сил США недавно заявили о желании снова получить ядерные ракеты для модернизированных подлодок класса Virginia.

В 2013 году аналогичные ракеты вывела из эксплуатации администрация президента Барака Обамы.

Теперь программа по разработке современного оружия требует инвестиций в два миллиарда долларов на саму ракету и дополнительные 400 млн долларов на ядерную боеголовку.

Конгресс включил программу в нынешний законопроект об обороне, но ее будущее пока под вопросом.

Ранее США показали высокоавтономный ударный дрон Red Dragon.