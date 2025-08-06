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Наука и технологии

Ученые выяснили, почему печень страдает не у всех алкоголиков

Боль, страдание, эмоции, фото - Новости Zakon.kz от 06.08.2025 05:59 Фото: pexels
Алкогольная зависимость в разы повышает опасность поражения печени. Но почему-то у одних людей, злоупотребляющих алкоголем, начинаются серьезные проблемы, а у других – нет. Американские токсикологи выяснили, почему так происходит, сообщает Zakon.kz.

Исследование опубликовали в издании Toxicological Sciences. В нем говорится, что только примерно у 35% людей, употребляющих алкоголь в больших количествах, развиваются тяжелые заболевания печени: жировая дистрофия, гепатит, цирроз и печеночная недостаточность.

По мнению американских исследователей, недостающим звеном в объяснении этого феномена могут быть "вечные химикаты" – перфторалкильные и полифторалкильные соединения (ПФАС), которые неограниченно долго могут сохраняться в окружающей среде.

Перфторалкильные и полифторалкильные соединения – это группа из нескольких тысяч химических веществ. Они начали широко использоваться в потребительских товарах начиная с 1940-х годов благодаря своей способности противостоять теплу, воде и жирам.

Например, они есть в пакетах и бумаге для запекания, упаковках для продуктов, обертках конфет, средствах для удаления пятен и бытовых чистящих веществах, посуде с антипригарным покрытием, красках, лаках и герметиках. Из-за того, что ПФАС накапливаются в окружающей среде, в человеческий организм они также могут попадать через молочные продукты и мясо животных.

Считается, что ПФАС могут вызывать различные заболевания, включая рак. Однако пока механизмы их воздействия на организм недостаточно изучены, а исследования порой противоречивы.

Ранее ученые научились определять расстройства психики по музыкальным предпочтениям.

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Аксинья Титова
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