Каких кошек ни в коем случае нельзя заводить

При выборе пушистого питомцы заранее следует максимально подробно изучить особенности его характера и поведения. Так, специалисты считают, что три породы кошек, спокойные с виду, на деле могут демонстрировать всплески бешеной активности, сообщает Zakon.kz.

Мейн-куны

Добрых гигантов не следует оставлять надолго одних и тем более не удовлетворять их потребность в физической нагрузке и активных играх. Им обязательно надо выплескивать избыток сил и энергии, иначе эти внушительные по размерам питомцы начнут развлекаться сами. Как и многие другие кошки, они будут спать в течение длительного периода, а затем у них будут короткие всплески дикой активности. Мейн-куны любят гоняться, выслеживать и нападать, часто сами инициируют игру. Еще их можно приучить к поводку и выгуливать, как собаку.

Абиссинская кошка

Абиссинские кошки крайне активны и игривы, их неуемной энергии можно только позавидовать. Они от природы очень любопытны, проявляют сильный интерес ко всему, что их окружает, и редко сидят на месте. Абиссинцам нравится забираться на самые высокие места в доме и оттуда обозревать "владения". Они любят проводить время с хозяином и будут соблюдать установленные в доме правила. Но пренебрежительного отношения к себе не потерпят: абиссинская кошка не выносит одиночества и, надолго оставшись без внимания и ласки, может устроить в доме беспорядок. Они требуют много активных игр, постоянно ищут себе занятие, и, если у владельца нет на них времени, могут заняться вандализмом, чтобы разнообразить свою жизнь.

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Оцикет

Оцикеты были выведены в ходе скрещивания сиамских кошек с абиссинско-сиамскими метисами. От них оцикет получил свободолюбивый и независимый нрав. Оцикеты сильно привязываются к хозяину и в одиночестве, если не приучить их к этому состоянию, могут стать очень беспокойными. Это может привести к громкому мяуканью и разрушительному поведению. Как отмечено в публикации издания РБК Life, отсутствие хозяина может разнести весь дом, а в поисках пищи – перевернуть все кастрюли и вскрыть все пакеты, которые найдет, забирается вверх по шторам и так далее.

Фото: pixabay

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