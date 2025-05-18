"Неопознанный сейсмический объект" зафиксировали эксперты по всему миру

Сейсмологи в течении 10 дней фиксировали странные колебания земной коры в разных уголках планеты, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание Seismological Research Letters, каждая волна длилась 92 секунды. Их можно было ощутить даже в таких удаленных регионах, как Арктика и Антарктика. Ученые назвали новое явление "неопознанным сейсмическим объектом". Исследователи отметили, что оно отличалось регулярностью и ритмичностью, которые не характерны для традиционных землетрясений или иных известных геологических процессов.

По одной из версий, которую выдвинули специалисты, предполагается, что эти синхронные удары, схожие с гулом, могли быть вызваны столкновением морских волн, отражающихся от берегов материков и островов. Происходят каждые полторы минуты и повторяются свыше 10 тыс. раз. В естественных условиях такие удары могут повторяться каждые полторы минуты.

Ранее сообщалось, что на Земле начал формироваться новый океан.