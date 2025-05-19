Редкое явление: аппараты запечатлели "космическую радугу"
Фото: NASA
NASA опубликовало несколько снимков, сделанных спутниками миссии PUNCH (Polarimeter to Unify the Corona and Heliosphere, "Объединенный поляриметр короны и гелиосферы"), сообщает Zakon.kz.
По информации Space.com, в ближайшее время эти аппараты займутся наблюдениями за солнечными ветром и короной.
На первом из этих изображений заметна "космическая радуга" в зодиакальном свете – слабом рассеянном свечении, возникающем, когда солнечные лучи рассеиваются на частицах космической пыли.
Фото: NASA
Другой снимок показывает молодую Луну, когда она проходила мимо Солнца, а третий – зодиакальный свет и звездное скопление Плеяды.
Фото: NASA
Эти изображения помогают команде миссии PUNCH провести калибровку научных инструментов и убедиться, что они работают как надо.
Ранее ученые доказали, что все живые существа светятся.
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