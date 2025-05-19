#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+10°
$
510.78
576.06
6.35
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+10°
$
510.78
576.06
6.35
Наука и технологии

Редкое явление: аппараты запечатлели "космическую радугу"

Радуга, космос, звезды, фото - Новости Zakon.kz от 20.05.2025 04:45 Фото: NASA
NASA опубликовало несколько снимков, сделанных спутниками миссии PUNCH (Polarimeter to Unify the Corona and Heliosphere, "Объединенный поляриметр короны и гелиосферы"), сообщает Zakon.kz.

По информации Space.com, в ближайшее время эти аппараты займутся наблюдениями за солнечными ветром и короной.

На первом из этих изображений заметна "космическая радуга" в зодиакальном свете – слабом рассеянном свечении, возникающем, когда солнечные лучи рассеиваются на частицах космической пыли.

Фото: NASA

Другой снимок показывает молодую Луну, когда она проходила мимо Солнца, а третий – зодиакальный свет и звездное скопление Плеяды.

Фото: NASA

Эти изображения помогают команде миссии PUNCH провести калибровку научных инструментов и убедиться, что они работают как надо.

Ранее ученые доказали, что все живые существа светятся.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
"Неопознанный сейсмический объект" зафиксировали эксперты по всему миру
Наука и технологии
23:48, 18 мая 2025
"Неопознанный сейсмический объект" зафиксировали эксперты по всему миру
Ученые доказали, что все живые существа светятся
Наука и технологии
05:56, 18 мая 2025
Ученые доказали, что все живые существа светятся
Японские генетики выяснили, как появились рыжие кошки
Наука и технологии
03:40, 18 мая 2025
Японские генетики выяснили, как появились рыжие кошки
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: