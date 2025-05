Редкое явление: аппараты запечатлели "космическую радугу"

Фото: NASA

NASA опубликовало несколько снимков, сделанных спутниками миссии PUNCH (Polarimeter to Unify the Corona and Heliosphere, "Объединенный поляриметр короны и гелиосферы"), сообщает Zakon.kz.

По информации Space.com, в ближайшее время эти аппараты займутся наблюдениями за солнечными ветром и короной. На первом из этих изображений заметна "космическая радуга" в зодиакальном свете – слабом рассеянном свечении, возникающем, когда солнечные лучи рассеиваются на частицах космической пыли. Фото: NASA Другой снимок показывает молодую Луну, когда она проходила мимо Солнца, а третий – зодиакальный свет и звездное скопление Плеяды. Фото: NASA Эти изображения помогают команде миссии PUNCH провести калибровку научных инструментов и убедиться, что они работают как надо. Ранее ученые доказали, что все живые существа светятся.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: