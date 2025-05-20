Новый вид "плюшевого" осьминога нашли у берегов Австралии

Новый вид глубоководного осьминога с огромными глазами и кроваво-красными щупальцами обнаружили в подводном каньоне у побережья Западной Австралии, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание Australian Journal of Taxonomy, вид назвали в честь места находки Opisthoteuthis carnarvonensis – или Карнарвонский плюшевый осьминог.

Согласно данным издания, это уже 10 новое морское существо, описанное по итогам научной экспедиции 2022 года, проведенной исследовательским судном RV Investigator под руководством CSIRO – национального научного агентства Австралии. Целью путешествия было изучение неизведанных глубин морских парков Гаскойн и Карнарвон.

Отмечается, что на глубинах более километра исследователи применяли камеры, сети и донные сани, собрав сотни образцов. Многие из них оказались представителями ранее неизвестных науке видов. Среди них – и новый осьминог.

"Это захватывающее открытие. Несмотря на то, что Австралия уже обладает высоким биоразнообразием осьминогов Дамбо, многие виды описаны лишь в последние годы. Мы только начинаем раскрывать тайны глубоководных обитателей", – отметил профессор Тристан Верхофф из Музея и художественной галереи Тасмании Верхофф.

Эксперты уверены, что открытие нового вида не только расширяет знания об обитателях океана, но и помогает в сохранении уязвимых экосистем. Данные, собранные в ходе экспедиции, станут основой для управления морскими парками и охраны уникальной природы региона.

Карнарвонский плюшевый осьминог – крошечное (до 4 см в диаметре), мягкое, желеобразное существо, относящееся к семейству так называемых "осьминогов Дамбо" (cirrate octopuses), названных так за "ушки" – плавники, напоминающие уши мультяшного слона. Эти осьминоги не способны менять цвет и не выделяют чернила, в отличие от своих более известных сородичей. Однако они обладают отличным зрением, позволяющим охотиться в почти полной темноте на червей и мелких ракообразных.

"The naming of the Carnarvon flapjack octopus ['Opisthoteuthis carnarvonensis'] marks the 10th new marine species to be discovered during the research voyage, joining the recently identified painted hornshark and the parallel-spine scorpionfish."



1/2https://t.co/3zgL9oaI0k — Andy_Weeble_Weaver💙⚫🦋andy-weaver.bsky.social🗿 (@AndrewW66619812) May 19, 2025

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