Врач назвала группу крови, которая сильнее всего привлекает комаров
По информации RT, специалист объясняет, что люди со второй группой привлекают насекомых реже, а те, у кого третья или четвертая, почти не сталкиваются с их укусами. При этом кровососущие ориентируются не только на группу крови, но и на объем выдыхаемого человеком углекислого газа.
"Если человек выполняет физические упражнения, то он дышит активнее и выделяет больше CO2, что влечет больше насекомых. То же правило относится к беременным и людям с избыточным весом: они выделяют углекислый газ интенсивнее остальных", – заявила она.
Эксперт также пояснила, что на интерес комаров могут влиять и запахи, связанные с заболеваниями. Например, у людей с нарушениями работы печени или почек может появляться аммиачный запах, а при сахарном диабете – ацетоновый. Оба могут привлекать насекомых.
Кроме того, важную роль играет температура тела: чем она выше, тем проще комару добыть кровь. Поэтому укусы чаще приходятся на участки с повышенным теплом – шею, за ушами и подмышки.
Филёва добавила, что для защиты от укусов на природе следует пользоваться репеллентами и носить светлую одежду, которая меньше нагревается. Также она напомнила, что комары могут быть переносчиками опасных заболеваний, таких как малярия, лихорадка денге или туляремия.
Ранее ученые впервые отредактировали ДНК человека.