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Наука и технологии

Врач назвала группу крови, которая сильнее всего привлекает комаров

Насекомое, кожа, природа, фото - Новости Zakon.kz от 22.05.2025 07:57 Фото: pexels
Наука до сих пор не может объяснить, почему одних людей комары кусают чаще других. Однако, как сообщила эксперт российской лаборатории Александра Филёва, наибольшему риску подвергаются обладатели первой группы крови, сообщает Zakon.kz.

По информации RT, специалист объясняет, что люди со второй группой привлекают насекомых реже, а те, у кого третья или четвертая, почти не сталкиваются с их укусами. При этом кровососущие ориентируются не только на группу крови, но и на объем выдыхаемого человеком углекислого газа.

"Если человек выполняет физические упражнения, то он дышит активнее и выделяет больше CO2, что влечет больше насекомых. То же правило относится к беременным и людям с избыточным весом: они выделяют углекислый газ интенсивнее остальных", – заявила она.

Эксперт также пояснила, что на интерес комаров могут влиять и запахи, связанные с заболеваниями. Например, у людей с нарушениями работы печени или почек может появляться аммиачный запах, а при сахарном диабете – ацетоновый. Оба могут привлекать насекомых.

Кроме того, важную роль играет температура тела: чем она выше, тем проще комару добыть кровь. Поэтому укусы чаще приходятся на участки с повышенным теплом – шею, за ушами и подмышки.

Филёва добавила, что для защиты от укусов на природе следует пользоваться репеллентами и носить светлую одежду, которая меньше нагревается. Также она напомнила, что комары могут быть переносчиками опасных заболеваний, таких как малярия, лихорадка денге или туляремия.

Ранее ученые впервые отредактировали ДНК человека.

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Аксинья Титова
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