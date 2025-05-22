Утечку из ядра Земли обнаружили ученые

Анализ пород с Гавайских вулканических островов дает исследователем все больше поводов поставить под сомнение устоявшееся представление о структуре Земли, согласно которому процессы в плотном металлическом ядре остаются изолированными, сообщает Zakon.kz.

Геохимики нашли самые убедительные на сегодня доказательства того, что материал просачивается из ядра и поднимается к поверхности вместе с потоками горячей магмы.

Форрест Хортон, геохимик и петролог из Океанографического института Вудс-Хоул в Массачусетсе, уверен, что полученный ими набор данных станет основой для переосмысления геохимическим сообществом истории мантии и Земли, пишет Naukatv.ru.

Предыдущие исследования давали основания предполагать возможное присутствие вещества из ядра в некоторых вулканических породах. Например, образцы с Баффиновой Земли в Канаде показали аномально высокое содержание гелия-3 по сравнению с более распространенным гелием-4, а также аномалии в соотношении изотопов вольфрама и водорода. Эти признаки могут указывать на границу между ядром и мантией на глубине около 2900 км как место происхождения этих материалов. Но эти данные были "неоднозначными".

И в новом исследовании, результаты которого опубликованы в журнале Nature, ученые сосредоточились на рутении – редком металле, похожем на платину, который концентрируется в ядре. Они измерили соотношение изотопов рутения с атомными массами 100, 101 и 102 в образцах пород с Гавайских островов. Геохимики уверены, что это идеальное место для поиска материалов, которые могли образоваться в самых глубоких недрах, поскольку Гавайские острова сформировались над "горячей точкой", где магма, предположительно поднимающаяся из глубин мантии, прорывается через земную кору.

Геохимик из Геттингенского университета Нильс Месслинг усовершенствовал методику выделения следовых количеств рутения из проб перед их анализом на масс-спектрометре. Предыдущие методы анализа не смогли бы уловить ожидаемые небольшие различия. Оказалось, эти изотопные сигнатуры рутения существенно отличаются от тех, что встречаются в других участках земной коры.

Эти результаты, считают ученые, соответствуют геологической истории Земли. Ядро планеты сформировалось более четырех миллиардов лет назад, тогда как мантия и кора содержат значительное количество материала, попавшего на Землю позже в результате метеоритной бомбардировки. Это означает, что разные слои планеты имеют различные изотопные составы, что проявляется в различиях между ядром, мантией и корой.

По словам геохимиков, результаты также подтверждают, что магматический плюм, поднимающий материал к поверхности, "должен начинаться на границе ядра и мантии".

Доказательства убедительны, считает Хортон, хотя пока рано полностью исключать альтернативные объяснения. Дополнительные подтверждения могут быть получены при изучении образцов из других вулканических горячих точек.

В начале мая 2025 года сообщалось, что крупный подводный вулкан Аксиал, расположенный в 480 км к западу от побережья штата Орегон (США), готовится к извержению.