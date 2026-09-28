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Наука и технологии

Огромные когти и 77 зубов: ученые рассказали о необычном динозавре из Китая

Огромные когти и 77 зубов: ученые рассказали о необычном динозавре из Китая, фото - Новости Zakon.kz от 28.09.2026 21:28 Фото: wikipedia
Палеонтологи описали новый вид динозавра, который оказался одним из крупнейших известных теризинозавров, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Journal of Systematic Paleontology, новый вид получил название Kayrasaurus changliensis. Его останки обнаружили в формации Исянь на северо-востоке Китая – одном из известных мест находок динозавров.

Теризинозавры жили в меловом периоде. Несмотря на принадлежность к тероподам, к которым относились и хищные динозавры, такие как тираннозавр, теризинозавры, вероятно, преимущественно питались растительной пищей. Они передвигались на двух ногах, имели длинную шею, небольшую голову, перья и необычно длинные когти.

По оценкам ученых, K. changliensis достигал почти 3,7 м в длину и мог весить от 110 до более чем 270 кг. При этом найденный экземпляр был молодым и продолжал расти. Новый вид оказался примерно в 1,6 раза крупнее Beipiaosaurus inexpectus – второго по величине известного теризинозавра, найденного в Китае.

Исследователи также обратили внимание на необычное строение челюстей. В нижней челюсти у динозавра было 45 мелких зубов, а в верхней – 32. Кроме того, челюсти имели необычные отверстия, функция которых пока остается неизвестной.

Из-за массивного телосложения K. changliensis, вероятно, был менее проворным, чем более мелкие теризинозавры. При этом особенности его зубов и челюстей указывают на растительный рацион, отмечают авторы исследования.

Ранее в США ученые нашли первые следы взрослого тираннозавра.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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