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Наука и технологии

У духов и дезодорантов нашли неожиданное вредное свойство

парфюмерия, косметика, фото - Новости Zakon.kz от 24.05.2025 10:39 Фото: pixabay
Косметические средства, включая парфюм и дезодоранты, способны вмешиваться в химические процессы, формирующие естественное защитное поле вокруг тела человека, сообщает Zakon.kz.

К такому выводу пришли ученые Института Макса Планка. Результаты исследования опубликованы в журнале Science Advances.

"Ароматизированные средства влияют на так называемое поле окисления – зону вокруг тела, где под действием озона образуются свободные радикалы, в частности гидроксильные (OH-радикалы)", – говорится в публикации.

Гидроксильные свободные радикалы – это высокореактивные молекулы, состоящие из одного атома кислорода и одного атома водорода, у которых есть неспаренный электрон. Именно из-за этого они чрезвычайно активны в химических реакциях.

"В природе эти молекулы участвуют в разрушении загрязнителей воздуха, таких как оксиды азота, угарный газ, летучие органические соединения и другие. В организме человека они могут образовываться внутри клеток, участвовать в окислительном стрессе и повреждать ДНК, белки и липиды, если не нейтрализуются антиоксидантами", – выяснили ученые.

По словам исследователей, при использовании парфюмерии химические реакции над поверхностью кожи нарушаются: продукты распада веществ поднимаются вверх вместе с теплом тела, и концентрация потенциально опасных соединений в районе дыхательных путей может превышать уровень таковых в окружающем воздухе в два-три раза.

Эксперимент показал, что после нанесения косметики содержание OH-радикалов вокруг тела снижалось почти на треть. Это ослабляет химическую "зону фильтрации", позволяя вредным веществам проникать в дыхательные пути и оседать на коже.

Авторы подчеркивают, что влияние этих изменений на здоровье человека пока не изучено, однако потенциальные риски уже вызывают обеспокоенность. Учитывая широкое повседневное использование ароматизированных продуктов, исследователи призывают пересмотреть подход к созданию косметики и парфюмерии, используемой в закрытых помещениях.

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Андрей Дюсупов
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