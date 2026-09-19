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Реже мыться и не пользоваться дезодорантом: ученые разобрали новый тренд

человек, фото - Новости Zakon.kz от 19.09.2026 16:16 Фото: magnific
Отказ от душа и дезодоранта ради "усиления феромонов" набирает популярность в соцсетях. Однако ученые отмечают, что существование человеческих феромонов до сих пор научно не доказано, сообщает Zakon.kz.

В соцсетях распространяется тренд, сторонники которого советуют реже принимать душ и отказаться от дезодорантов, утверждая, что естественный запах и "феромоны" помогают привлекать партнеров.

Однако научных доказательств существования человеческих феромонов нет. У многих животных такие химические сигналы действительно используются для поиска партнера или обозначения территории и вызывают определенную реакцию у других представителей вида. У человека ни одного вещества, соответствующего критериям феромона, пока не обнаружили, пишет The Conversation.

Не подтверждает эту теорию и физиология человека. У некоторых людей сохраняется так называемая вомероназальная ямка – аналог структуры, участвующей в восприятии феромонов у ряда животных. Однако в ней нет нервных клеток, передающих подобные сигналы мозгу, а дополнительная обонятельная луковица у человека отсутствует.

Сам по себе свежий пот практически не пахнет: примерно на 99% он состоит из воды. Характерный запах появляется позже из-за деятельности бактерий на коже, поэтому длительный отказ от мытья скорее усиливает неприятный запах, чем делает человека привлекательнее.

Одним из аргументов сторонников теории остается известный "эксперимент с футболками" 1995 года. Тогда женщины чаще предпочитали запах мужчин, чьи гены главного комплекса гистосовместимости (MHC) отличались от их собственных. Предполагалось, что таким образом запах может помогать выбирать генетически совместимого партнера.

Однако последующие работы не дали убедительного подтверждения этой гипотезе. Метаанализ 2020 года, объединивший исследования связи запаха и MHC у людей, не выявил общего эффекта и обнаружил признаки публикационной предвзятости.

Авторы материала делают вывод, что научных оснований отказываться от душа и дезодоранта ради "феромонов" нет: для привлекательного запаха обычная гигиена остается куда более надежным вариантом.

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Айсулу Омарова
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