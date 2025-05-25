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Наука и технологии

Ученые зафиксировали загадочный объект над Солнцем, превышающий Землю по размеру

Солнце, планета, ученые , фото - Новости Zakon.kz от 25.05.2025 23:34 Фото: pixabay
Институт космических исследований РАН сообщил о зафиксированном телескопом LASCO необычном явлении в околосолнечном пространстве – на изображении запечатлен объект, по форме напоминающий птицу с "пламенным следом", сообщает Zakon.kz.

Как уточняет Лаборатория солнечной астрономии, объект был замечен на высоте около двух миллионов километров над поверхностью Солнца. Его ширина оценивается в 150 тысяч километров – это в десять раз больше диаметра Земли.

"Снимок получился очень красивым и, безусловно, редким. На нем отчетливо видна фигура, напоминающая "летательный аппарат" или "птицу" с вытянутым хвостом", – отметили специалисты.

Причины появления такого объекта пока неизвестны. Ученые продолжают анализировать данные, поступившие с телескопа, чтобы определить природу необычного явления.

А ранее сообщалось, что ученые доказали, что мощнейшие коллайдеры создают экстремальные магнитные поля. 

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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