Ученые зафиксировали загадочный объект над Солнцем, превышающий Землю по размеру

Институт космических исследований РАН сообщил о зафиксированном телескопом LASCO необычном явлении в околосолнечном пространстве – на изображении запечатлен объект, по форме напоминающий птицу с "пламенным следом", сообщает Zakon.kz.

Как уточняет Лаборатория солнечной астрономии, объект был замечен на высоте около двух миллионов километров над поверхностью Солнца. Его ширина оценивается в 150 тысяч километров – это в десять раз больше диаметра Земли.

"Снимок получился очень красивым и, безусловно, редким. На нем отчетливо видна фигура, напоминающая "летательный аппарат" или "птицу" с вытянутым хвостом", – отметили специалисты.

Причины появления такого объекта пока неизвестны. Ученые продолжают анализировать данные, поступившие с телескопа, чтобы определить природу необычного явления.

А ранее сообщалось, что ученые доказали, что мощнейшие коллайдеры создают экстремальные магнитные поля.

