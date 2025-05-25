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Наука и технологии

Ученые доказали, что мощнейшие коллайдеры создают экстремальные магнитные поля

Космос, ученые, вселенная , фото - Новости Zakon.kz от 25.05.2025 20:38 Фото: pixabay
Сверхновые могут быть источником самых высокоэнергетических частиц во Вселенной – к такому выводу пришли ученые из Городского университета Дублина, сообщает Zakon.kz.

Их исследование опубликовано в журнале Astronomy & Astrophysics.

Согласно работе, определенные типы сверхновых способны разгонять частицы до энергий порядка петаэлектронвольтов (ПэВ) – это в тысячи раз превышает энергию, достигаемую в экспериментах на Большом адронном коллайдере. Космические лучи с такой колоссальной энергией долгое время оставались загадкой, поскольку наблюдаемые остатки сверхновых, такие как Кассиопея A и Тихо, не демонстрировали нужной мощности.

Исследователи установили, что для запуска такого "природного коллайдера" звезда перед взрывом должна сбросить как минимум две солнечные массы, но при этом сохранить плотную оболочку. Когда ударная волна от взрыва сталкивается с этим веществом, в результате взаимодействия образуются экстремальные магнитные поля, которые и разгоняют частицы.

Однако, как поясняют авторы, такая фаза длится всего несколько месяцев – после чего ускорительный потенциал исчезает. Именно кратковременность феномена может объяснять, почему ни одного "живого" ПэВатрона в нашей Галактике до сих пор не удалось зафиксировать.

Ученые надеются, что новые астрономические миссии позволят впервые зафиксировать сверхновую в нужный момент и окончательно пролить свет на происхождение самых загадочных космических лучей.

А ранее ученые назвали дату, когда Земля начнет уходить под воду. 

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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