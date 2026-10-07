Магнитные бури накроют Землю в пятницу: ученые рассказали, чего ждать

Всплеск солнечной активности вызовет на Земле магнитные бури в ближайшую пятницу, 9 октября 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 7 октября, заявили ученые Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН заявили 7 октября 2026 года:

"Стал примерно понятным прогноз космической погоды на ближайшие 2-3 дня. Плазменное облако, выброшенное Солнцем вчера в середине дня, по расчетам потратит на путь до Земли почти трое суток и прибудет к планете в пятницу утром. Удар по Земле, как и положено, запустит всю традиционную цепочку явлений космической погоды – от магнитных бурь до полярных сияний, но в щадящем режиме".

Бури, согласно расчетам, продлятся от 10 до 12 часов (что мало) и не превысят умеренного уровня G2.

"Что касается сияний, то сам факт прихода плазмы утром означает, что увидеть ничего не получится. Сможет ли яркий авроральный овал дожить до темного времени суток, сказать пока трудно", – отметили ученые.

На данный момент, по данным ученых, рост активных областей на Солнце остановился, что привело к резкому снижению мощности наблюдаемых вспышек.

"Если еще вчера Солнце намекало, что может пробить порог X-класса, то сейчас это уже кажется нереальным. Активность ушла на уровень "C", и каких-то признаков возврата к вчерашнему состоянию не видно. Даже если предположить, что энергия не закончилась, а копится, все равно вращение Солнца в данный момент стремительно уводит активные центры с линии Солнце-Земля на западный край, откуда до Земли уже не получится дотянуться даже вспышкой X10. В общем, пока остается ждать бурю в пятницу и поглядывать, не начнется ли вторая часть Марлезонского балета". Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН

4 октября 2026 года Землю накрыла слабая магнитная буря уровня G1.