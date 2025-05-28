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Наука и технологии

Исследователи нашли древнейший в мире отпечаток человеческого пальца

След, исследования, обитание, фото - Новости Zakon.kz от 28.05.2025 08:43 Фото: Álvarez-Alonso et al
В центральной части Испании археологи нашли камень, по форме напоминающий человеческое лицо. Он интересен тем, что на нем прямо по центру нанесена красная точка, сообщает Zakon.kz.

Научная работа опубликована в журнале Archaeological and Anthropological Sciences.

В ней говорится, что ученые потратили три года, чтобы найти веские доказательства в поддержку своей гипотезы: более 40 тысяч лет назад красную точку намеренно поставил неандерталец. Это может быть древнейшим свидетельством отпечатка пальца представителя рода Homo.

Все началось с того, что в 2022 году команда испанских археологов под руководством Давида Альвареса Алонсо из Мадридского университета Комплутенсе проводила раскопки на юге страны в пещере Сан-Ласаро.

Фото: Álvarez-Alonso et al

Анализ показал, что красную точку на поверхность булыжника нанесли пальцем, предварительно обмакнув в охру – природный пигмент, состоящий из гидрата окиси железа с примесью глины. Интересно, что охру археологи не нашли ни в самой пещере, ни в ее окрестностях. Значит, ее принесли с собой из другого места.

Выяснилось, что отпечаток принадлежал взрослому неандертальцу, который жил 43 тысячи лет назад. Таким образом, это древнейший полный отпечаток человеческого пальца, обнаруженный на сегодняшний день.

Алонсо и его коллеги считают, что неандертальцы, вымершие почти 40 тыс. лет назад, были способны к художественному и символическому творчеству, а значит, современные люди не первые, кто использовал искусство в качестве средства самовыражения.

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Аксинья Титова
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