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Наука и технологии

Солнце назвали причиной высокой токсичности выхлопных газов автомобилей

Выхлопные газы, исследование, ученые, открытия , фото - Новости Zakon.kz от 29.05.2025 21:09 Фото: pixabay
В ходе исследования немецкие ученые получили результаты, которые заставляют пересмотреть стандарты выбросов отработавших газов в атмосферу, сообщает Zakon.kz.

Несмотря на то, что современные строгие европейские стандарты привели к снижению выброса твердых частиц в атмосферу, никто ранее не учитывал фактор "фотохимического старения" – естественного процесса преобразования под действием солнечного света и атмосферных окислителей. Как оказалось, под его влиянием токсичность выхлопных газов резко возрастает, сказано в работе, опубликованной в журнале Science Advances.

Проблема в том, что обработанные солнцем выхлопные газы вызывают значительные повреждения ДНК и окислительный стресс как в раковых альвеолярных, так и в нормальных бронхиальных эпителиальных клетках. Эта токсичность обусловлена не только вторичными органическими и неорганическими аэрозолями, но и кислородсодержащими летучими соединениями, такими как карбонилы, которые образуются в атмосфере, объясняется в журнале "Наука".

"Фотохимическое старение приводило к образованию вторичных аэрозолей и вызывало значительную цитотоксичность. В то время как старый аэрозоль вызывал значительное повреждение ДНК, окислительный стресс был больше связан с летучими вторичными видами. Наши результаты свидетельствуют о необходимости учета процессов трансформации выбросов отработавших газов в атмосферу при разработке будущих стандартов выбросов с целью разработки правил выбросов, ориентированных на воздействие на здоровье", – считают авторы работы.

Тем временем их коллеги заставили дрожжевые клетки производить человеческий фермент DNase1, который расщепляет лишнюю ДНК в организме. Это открытие сулит удешевление лечения муковисцидоза, сепсиса и осложнений COVID-19.

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Фото Ирина Мишура
Ирина Мишура
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