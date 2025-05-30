У побережья популярной у туристов страны засняли редкое поведение акул

Ученые из Гавайского университета впервые задокументировали редкое поведение двух видов акул – тигровых и океанических белоперых. Они вместе мирно питались разложившимся трупом морского млекопитающего, сообщает Zakon.kz.

Работа опубликована в журнале Frontiers in Fish Science (FFS). В ней говорится о событии, которое произошло в апреле 2024 года в 10 км от западного побережья Большого острова Гавайи.

Фото: Frontiers in Fish Science

Туристическая лодка обнаружила в воде полуразложившийся труп животного, к которому в течение восьми с половиной часов подплывали и кормились не менее девяти белоперых и пяти тигровых акул.

По словам автора исследования, морского биолога Молли Скотт, это первое научное наблюдение за совместным и мирным поеданием падали этими двумя видами акул.

Белоперые акулы – одиночки и обитают в открытом океане, в то время как тигровые, более крупные по размеру, круглый год живут у побережья. Ученые заметили четкую иерархию в доступе к пропитанию: кормиться непосредственно с останков могли самые крупные особи, а более мелкие акулы – в том числе одна небольшая тигровая самка – собирали остатки, плавающие в воде.

Фото: Frontiers in Fish Science

Это исследование может изменить и восприятие акул. Во время съемки в воде находились 2-3 человека. Никто не испытал агрессии со стороны животных.

Ранее двухметровая акула напугала туристов на побережье турецкой Антальи.