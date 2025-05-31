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Наука и технологии

Новый способ искать инопланетян разработали астрономы

новый способ искать инопланетян разработали астрономы, фото - Новости Zakon.kz от 01.06.2025 00:12 Фото: pixabay
Американские астрономы из Научного института космических исследований Blue Marble предложили новый метод оценки пригодности экзопланет для жизни, используя наше собственное существование у желтой звезды как ключевой аргумент, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание arXiv, классический подход к поиску обитаемых планет фокусировался на зонах, где вода может оставаться жидкой. Однако команда предположила принципиально иную методику: если человечество возникло у звезды солнечного типа (желтого карлика), а не у более распространенных красных карликов, это статистически указывает на ограниченную пригодность последних для сложной жизни.

Согласно расчетам экспертов, если бы системы красных карликов были более чем в восемь раз благоприятнее для жизни, чем солнечные, вероятность нашего появления у желтой звезды составляла бы менее 5%. Этот контринтуитивный вывод заставляет пересмотреть оптимизм относительно обитаемости планет у красных карликов, которые составляют 70% звезд в нашей галактике.

Отмечается, что не менее смелые выводы исследование делает в контексте гипотезы мультивселенной. В сценарии с бесчисленными вселенными, где фундаментальные константы могут различаться, статистический подход становится исключительно мощным инструментом.

Астрономы заявляют, что в таком случае ограничения на обитаемость планет-изгоев, водных миров и даже сред с неводной биохимией усиливаются минимум вдесятеро.

Общественность специалисты заинтриговали переоценкой уникальности воды для жизни – ее "особые" свойства могут оказаться не столь критичными, если в мультивселенной жизнь стабильно выбирает именно водную среду.

Исследование способно кардинально изменить стратегии поиска внеземной жизни, сместив акцент с узкого диапазона "золотых" условий на статистический анализ планетарного разнообразия. В ближайшие годы новые данные телескопов следующего поколения позволят проверить эти смелые предсказания.

Ранее сообщалось, что объекты возле Венеры могут потенциально угрожать Земле.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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