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Наука и технологии

Астрономы заявили об открытии нового вида космического объекта

Космическое изображение черной дыры, фото - Новости Zakon.kz от 13.08.2026 12:35 Фото: NASA
Группа международных астрономов утверждает, что открыла новый вид космических объектов – "звезду" с черной дырой внутри. Ее размер сопоставим со всей Солнечной системой, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание The Guardian, ученые обратили внимание на загадочное красное пятно на снимках ранней Вселенной, сделанных космическим телескопом "Джеймс Уэбб".

Объект находится в созвездии Кита, в миллиардах световых лет от Земли, и светится ярким красным светом. Предполагается, что он сформировался через 660 млн лет после Большого взрыва.

Теория Большого взрыва – это общепризнанная космологическая модель, объясняющая происхождение и развитие Вселенной. Согласно этой концепции, около 13,8 млрд лет назад вся материя, энергия, пространство и даже время существовали в виде чрезвычайно плотного и горячего состояния. Затем произошел стремительный процесс расширения – именно он считается началом современной Вселенной.

Измерения показали, что, хотя объект напоминает огромную звезду, он выделяет в 100 млрд раз больше энергии, чем может производить любая известная звезда. По уровню энерговыделения он гораздо ближе к черным дырам, чем к звездам.

В статье, опубликованной в журнале Nature, астрономы рассказывают, как сосредоточились на чрезвычайно ярком красном пятне, известном как MoM-BH*-1.

"То, что его свет почти полностью красный и резко исчезает ниже определенной длины волны, настолько необычно, что не имеет аналогов среди известных классов объектов", – сказал доктор Рохан Найду из Института астрофизики и космических исследований Кавли при Массачусетском технологическом институте.

Компьютерное моделирование показало, что объект, вероятно, не является огромной звездой, энергия которой вырабатывается за счет ядерного синтеза. Вместо этого он может представлять собой черную дыру, настолько окутанную плотным газом, что излучает энергию подобно звезде.

Если астрономы правы, это может означать, что многие другие загадочные "маленькие красные точки", которые появляются почти на каждом снимке глубокого космоса, сделанном телескопом "Джеймс Уэбб", также являются "звездами – черными дырами".

"На протяжении десятилетий мы предполагали, что в ранней Вселенной должно происходить что-то грандиозное. Возможно, этим "чем-то грандиозным" и являются звезды – черные дыры. Возможно, это зарождающаяся, окутанная плотным газом фаза, с которой начинается путь почти каждой сверхмассивной черной дыры", – сказал он.

Сверхмассивные черные дыры находятся в центрах почти всех галактик, включая Млечный Путь, и, как считается, определяют дальнейшую судьбу этих галактик.

А исследователи из Национального университета Чонбук в Южной Корее провели необычный эксперимент и сделали свое открытие. По их данным, магнитное поле планеты оказывает влияние на принятие решений, а сам человек может даже не догадываться об этом.

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Камила Салкымбаева
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