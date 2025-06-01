Ледники за 50 лет потеряли объем льда размером с Германию
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Представитель Всемирной метеорологической организации от ООН Клэр Нуллис рассказала, что за неполные 50 лет объем льда сократился на 9 трлн тонн, сообщает Zakon.kz.
По информации ТАСС, 9 трлн тонн эквивалентно леднику размером с Германию.
"По оценкам Всемирной службы мониторинга ледников, с момента начала ведения наблюдений в 1975 году ледники потеряли в общей сложности более 9 трлн тонн объема льда. Это эквивалентно огромному ледяному блоку размером с Германию и толщиной 25 м", – сказала она на брифинге в Женеве.
По ее словам, за последние годы мир стал свидетелем "самого быстрого отступления ледников за всю историю наблюдений".
Представитель ООН напомнила, что ледники и ледяные покровы хранят порядка 70% мировых водных ресурсов.
Ранее в США рассекретили таинственный объект "Город подо льдом".
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