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Наука и технологии

Ледники за 50 лет потеряли объем льда размером с Германию

Вода, лед, небо, фото - Новости Zakon.kz от 01.06.2025 07:34 Фото: pixabay
Представитель Всемирной метеорологической организации от ООН Клэр Нуллис рассказала, что за неполные 50 лет объем льда сократился на 9 трлн тонн, сообщает Zakon.kz.

По информации ТАСС, 9 трлн тонн эквивалентно леднику размером с Германию.

"По оценкам Всемирной службы мониторинга ледников, с момента начала ведения наблюдений в 1975 году ледники потеряли в общей сложности более 9 трлн тонн объема льда. Это эквивалентно огромному ледяному блоку размером с Германию и толщиной 25 м", – сказала она на брифинге в Женеве.

По ее словам, за последние годы мир стал свидетелем "самого быстрого отступления ледников за всю историю наблюдений".

Представитель ООН напомнила, что ледники и ледяные покровы хранят порядка 70% мировых водных ресурсов.

Ранее в США рассекретили таинственный объект "Город подо льдом".

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Аксинья Титова
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