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Наука и технологии

Ученые нашли древний город на дне океана

Ученые нашли необъяснимые структуры глубоко под водой, фото - Новости Zakon.kz от 09.07.2025 07:56 Фото: pexels
Команда из Национального института океанографии Индии (NIO) обнаружила на глубине около 40 метров в Аравийском море остатки сложных каменных построек, сообщает Zakon.kz.

Расположенные недалеко от штата Гуджарат, эти подводные аномалии удивили ученых правильностью форм: среди них – прямоугольные и круговые платформы, линии и участки, напоминающие улицы, фундаменты или даже площади.

"Мы зафиксировали геометрически четкие контуры, слишком упорядоченные для случайных образований. Это не природные скалы – это результат рукотворной деятельности", – подчеркивают участники экспедиции.

Снимки с подводных дронов и сонаров показали, что часть объектов имеет симметричную планировку, схожую с тем, как проектировались древние поселения. Возникает вопрос: кто и когда мог их построить и куда делись эти люди?

Самое поразительное открытие касается возраста находки. Геологические исследования осадочных пород, а также анализ органических остатков, найденных поблизости, позволяют предположить, что эти структуры были созданы не менее 12 тыс. лет назад. Это делает их значительно старше, чем известные памятники Хараппской цивилизации, чей расцвет пришелся на III тысячелетие до нашей эры.

"Если датировка подтвердится, перед нами, возможно, самый древний прибрежный город на Земле. Он существовал задолго до шумеров, египтян и хараппцев", – отмечает один из геологов, участвовавших в исследовании.

Исследователи считают, что город был затоплен в результате повышения уровня моря после последнего ледникового периода – событие, которое, по современным оценкам, началось около 11 тыс. лет назад и привело к значительному подъему вод Мирового океана.

Ранее в Саудовской Аравии показали, как будет выглядеть первый город-небоскреб "Зеркальная линия".

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Аксинья Титова
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