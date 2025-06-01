Ученые раскрыли древнюю загадку Антарктиды

Ученые из Университета Колорадо (США) предложили новое понимание формирования массивных Трансантарктических гор – горной цепи, протянувшейся через всю Антарктиду, сообщает Zakon.kz.

Работа опубликована в журнале Earth and Planetary Science Letters (EPSL). В ней исследователи проанализировали состав минеральных зерен из горных пород, таких как гранит, собранных в Трансантарктических горах.

В сердце Антарктиды тянется горная цепь длиной 3500 км, с вершинами выше 4500 м. Сегодня она известна как Трансантарктические горы и играет важную роль: сдерживает ледяной поток с Восточной Антарктиды в сторону моря Росса.

Когда и как именно поднялись эти горы неизвестно. Ледяные щиты скрывают древний рельеф, и для ученых важно понять, какие формы рельефа были до появления нынешних ледников и как они повлияли на климат в прошлом.

Сейчас ученые предположили, что эти процессы связаны с движением литосферных плит на краях Антарктиды и, возможно, с крупными изменениями климата, в том числе с глобальным оледенением около 300 млн лет назад.

Ученые считают, что эти древние процессы могли повлиять на современный ландшафт и на то, как ледники продвигаются и отступают. Это, в свою очередь, связано с изменениями всей климатической системы Земли.

Ранее ученые выяснили, что ледники за 50 лет потеряли объем льда размером с Германию.