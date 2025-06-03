Почему начальники кричат: раскрыта причина срыва руководителей на подчиненных

Ученые выяснили, что руководители могут ругаться не только из-за заслуженных причин, но и ради удовлетворения "эмоциональной потребности" или получения психологического "преимущества", сообщает Zakon.kz.

Как указано в новом исследовании, проведенном Университетом Джорджии (UGA), крича на сотрудников, начальники надеются также повысить их производительность и укрепить свой вышестоящий статус. Исследователи уверены, что такое агрессивное поведение "дает временное ощущение удовлетворения".

"Ежедневные мотивы руководителей для агрессивного поведения имеют значение, поскольку определенные мотивы действительно приносят краткосрочную пользу для начальников", – приводит "Наука" объяснение авторов.

Предыдущие исследования "плохих боссов" фокусировались на тех, кто срывается на работниках из-за стресса или усталости, но не на тех, кто сознательно выбирает агрессивное поведение.

Считается, что начальники "чувствуют себя плохо после проявления агрессивного поведения". Однако исследователи из UGA этого не подтверждают: "Мы оспариваем это предположение, утверждая, что мотивы руководителей определяют их переживания после агрессии".

"Основываясь на теории социального взаимодействия агрессии и теориях саморегуляции, мы предполагаем, что инструментальное (или целенаправленное) агрессивное поведение дает временное чувство удовлетворения, тогда как спонтанное (или реактивное, эмоционально обусловленное) агрессивное поведение снижает удовлетворение потребностей и усиливает негативные последствия", – написали они.

В исследовании, в котором участвовали сотни руководителей из различных сфер деятельности, некоторые боссы рассказали, что кричат на сотрудников из-за выгорания или перегрузки. Однако значительная часть призналась, что оскорбляют подчиненных, чтобы заставить их выполнять приказы или показать, кто здесь главный.

Те, кто ругался из-за выгорания, потом считали себя виноватыми или еще хуже. Но те, кто делал это, чтобы заставить сотрудников работать лучше или укрепить свою власть, чувствовали себя лучше, как будто достигли чего-то.

"Если они ведут себя так с определенной целью, например, чтобы повысить послушание или подтвердить свою роль лидера, они удовлетворяют эмоциональную потребность. Если мои подчиненные работают плохо и я кричу на них, чтобы повысить их исполнительность, то я чувствую, что достигаю чего-то в краткосрочной перспективе. Если я срываюсь из-за усталости, я не почувствую никакого удовлетворения", – пояснила профессор Су-Хань (Джоанна) Лин из бизнес-колледжа Терри в UGA.

Лин подчеркнула важность предоставления руководителям лучших инструментов для предотвращения агрессии на рабочем месте.

"Вы можете хотеть, чтобы подчиненные вас слушались, или хотите подтвердить свою роль лидера. Это нормально, но есть другие способы добиться этого. Если вы прибегаете к агрессивному поведению, это всегда приведет к негативным последствиям. Никого это не мотивирует", – предупредила она.

Руководители должны признать эту проблему, если хотят более эффективного управления, заключила исследовательница.

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