Снова магнитные бури: когда стихнет Солнце и чего ждать до 4 июня

Мощная магнитная буря на Земле все еще продолжается, но уже идет на спад, сообщает Zakon.kz.

По информации Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, наиболее интенсивная фаза бури 1 июня 2025 года пройдена.

"В течение суток, 2 июня, возможны повторные всплески, в том числе сильные, но речь о возможности выхода магнитных бурь на высший пятый уровень на данный момент больше не идет... ... Пиковые значения магнитных бурь были зарегистрированы вчера (1 июня) в районе полудня по московскому времени, когда геомагнитный индекс Kp вышел на уровень G4, непосредственно предшествующий высшему уровню G5. Примерно в этот момент магнитные колебания начали резко подавляться так называемой положительной компонентной межпланетного магнитного поля (направление линий, при котором ряд процессов, важных для развития магнитных бурь и полярных сияний, становятся невозможными)", – рассказали эксперты.

По состоянию на утро 2 июня общая обстановка в окрестностях Земли остается сильно возмущенной.

"Показатели скорости и температуры солнечного ветра, хотя ушли от рекордных уровней, все еще сохраняют экстремально высокие значения. Кроме того, примерно в 9 утра исчезла "блокировка" магнитных бурь положительным направлением поля. В результате в данный момент снова разгорается яркая полоса полярных сияний над Северной Америкой. Наконец, сохраняется вероятность позднего прихода к Земле плотного ядра выброса, особенно учитывая, что, согласно моделированию, выброс имел двойную структуру, и не исключено, что вчера по планете ударила лишь одна из двух частей облака", – предупреждают в лаборатории.

Полная стабилизация геомагнитной обстановки, а также снятие всех рисков, по мнению экспертов, ожидается не раньше 4 июня.

В ночь на 31 мая на Солнце зафиксировали мощный выброс вещества, направленный в сторону Земли. Специалисты предупреждали о мощнейшей магнитной буре на Земле с 1 по 3 июня.

