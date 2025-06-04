Самая длительная с 2017 года магнитная буря завершена

Магнитная буря завершена. Геомагнитные индексы вернулись в зеленую зону. Об этом сегодня, 4 июня 2025 года заявили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, сообщает Zakon.kz.

По мнению специалистов, исходя из параметров солнечного ветра в окрестностях Земли, шансы на "отражение графика от дна " почти нулевые и в любом случае могут привести лишь к слабому эху.

Фото: xras.ru

"Прошедшее событие наблюдалось 66 часов и стало самой длительной серией непрерывных геомагнитных возмущений и бурь с апреля 2017 года. Те, кто воспринимают геомагнитные бури как "бич божий", могут поблагодарить мироздание за сплошной красный участок на данном графике, который единственный не дал событию позавчера, 1 июня, выйти на высший пятый уровень". Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН

Ранее сообщалось, что Землю накрыла редкая по длительности магнитная буря. Отмечалось, что наиболее интенсивная фаза магнитной бури пройдена 1 июня 2025 года.