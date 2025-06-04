Как устроить ребенка в детский сад: пошаговая инструкция для казахстанцев

В Министерстве просвещения Казахстана сегодня, 4 июня, разъяснили вопрос о комплектовании групп в дошкольных организациях на 2025-2026 учебный год, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве уточнили, что кампания продлится до 31 августа.

"В ряде регионов, где внедрена система ваучерного финансирования, распределение ваучеров начинается после обновления очереди, а точнее с 1 июля. Речь идет о городах Тараз, Туркестан, Шымкент, Уральск, Астана, Семей, Усть-Каменогорск, Жезказган, Караганда, Павлодар, Петропавловск, Костанай, Конаев, Косшы, Талдыкорган, а также Байзакском, Сарыагашском, Жетысайском, Сайрамском, Казыгуртском и Мактааральском районах". Пресс-служба Минпросвещения РК

При получении ваучера необходимо:

1. Подтвердить согласие на ваучер в течение 2 рабочих дней.

При неподтверждении ваучера заявление становится неактивным, родитель или законный представитель может восстановить его только один раз в течение 28 календарных дней.

2. Выбрать детсад, собрать документы и подписать договор за 5 рабочих дней.

При отказе от ваучера очередь аннулируется.

"При отсутствии свободного места в желаемом детском саду родитель может поставить ребенка в "лист ожидания". При появлении места в личный кабинет придет новое уведомление". Пресс-служба Минпросвещения РК

Для остальных регионов, как пояснили в ведомстве, комплектование возрастных групп начнется с 1 августа.

"Уведомления о наличии свободных мест получают те, кто стоит в очереди первым. У родителя есть два дня, чтобы подтвердить направление или отказаться от него. Если направление подтверждено, то в течение 5 рабочих дней нужно сдать документы и заключить договор. При необходимости срок направления можно один раз продлить до 30 календарных дней". Пресс-служба Минпросвещения РК

В ведомстве подчеркнули, что детский сад вправе отказать в приеме документов, если предоставлен не полный их перечень, просрочены, либо превышено соотношение непривитых к привитым детям.

"Рекомендуется заранее проверить документы и следить за уведомлениями в личном кабинете", – заключили в пресс-службе Минпросвещения РК.

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