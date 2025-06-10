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Наука и технологии

Якоря назвали убийцами экосистем антарктических морей

Море, якорь, причал, фото - Новости Zakon.kz от 10.06.2025 06:47 Фото: pexels
Океанологи нашли несколько полностью очищенных участков дна, над которыми чаще всего останавливались и бросали якоря туристические лайнеры, сообщает Zakon.kz.

Результаты наблюдений опубликованы в научном журнале Frontiers in Conservation Science. Экологи из США, Канады и Новой Зеландии впервые всесторонне изучили, как корабли влияют на состояние дна Антарктики, и обнаружили, что их якоря и якорные цепи наносят серьезный вред местным экосистемам.

"Наносимые якорями и их цепями повреждения обычно исчезают лишь через десять лет. Морские организмы растут значительно медленнее в холодных водах, из-за чего мы ожидаем, что восстановление антарктических экосистем после подобных повреждений займет значительно больше времени", – пояснила научный сотрудник Оклендского университета (Новая Зеландия) Салли Уотсон.

Ученые пришли к такому выводу во время серии из 36 экспедиций, которые океанологи из Новой Зеландии, Канады и США провели в разных регионах Антарктики в последние несколько лет. Ученые изучили состояние дна в окрестностях тех точек южного заполярья, где чаще всего останавливаются и бросают якоря туристические круизные судна, чьими услугами в последние несколько лет воспользовались свыше 70 тыс. любителей природы.

Серьезный масштаб этих повреждений, как отмечают Уотсон и ее коллеги, говорит о необходимости ведения более масштабных и длительных наблюдений за тем, как деятельность человека в южном заполярье влияет на состояние экосистем дна у берегов Антарктиды. Это необходимо для выработки мер, которые будут минимизировать ущерб, наносимый якорями и цепями экосистемам Антарктики, скорость восстановления и роста которых сильно ограничена низкой температурой окружающей среды.

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Аксинья Титова
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