Система раннего обнаружения лесных пожаров внедряется в "Семей орманы"

В Камышенском лесничестве Бородулихинского филиала ГЛПР "Семей орманы" состоялось открытие мест установки автоматизированной системы раннего обнаружения пожаров, сообщает Zakon.kz.

ГЛПР "Семей орманы" – один из самых подверженных лесным пожарам регионов страны. С начала этого года было зафиксировано 42 очага возгорания, большая часть которых вызвана природными факторами, включая сухие грозовые разряды.

Фото: АО "Казахтелеком"

В мероприятии участвовали министр экологии и природных ресурсов РК Ерлан Нысанбаев и председатель правления АО "Казахтелеком" Багдат Мусин. На встрече с инвесторами даны конкретные указания по наращиванию объема разработки гари. Министр подчеркнул важность оперативного решения возникающих вопросов и установил срок до конца июня для стабилизации ситуации и своевременного освоения объемов.

"Запуск проекта стал возможен благодаря тесному взаимодействию с Министерством экологии и природных ресурсов РК. Ерлан Нуралиевич не просто разделяет нашу обеспокоенность за экологическую безопасность страны, но и последовательно выступает за внедрение технологических решений. Это сотрудничество – пример того, как цифровизация, помноженная на доверие и политическую волю, дает результат. Главная задача цифровизации – не заменить человека, а усилить его возможности. Один специалист не может охватить глазами тысячи гектаров леса и при этом моментально анализировать данные. Современные технологии дают нам эту возможность – системно, точно, вовремя", – отметил Багдат Мусин.

Внедряемая система предназначена для круглосуточного видеомониторинга лесных массивов с использованием современных тепловизионных и оптических камер. Камеры размещаются на антенно-мачтовых сооружениях высотой 30 метров, вращаются на 360 градусов и с помощью искусственного интеллекта автоматически распознаются признаки задымления. При обнаружении признаков возгорания система моментально передает сигнал в Центр оперативного управления, что позволяет оперативно реагировать на лесные пожары, оценивать потенциальные риски и локализовывать возгорания на ранних этапах.

Фото: АО "Казахтелеком"

"Это первый из восьми участков, где будет внедрена цифровая система мониторинга, сочетающая круглосуточное видеонаблюдение, тепловизоры, искусственный интеллект и дроновую поддержку. Выбор локации неслучаен – восточные леса одни из самых подверженных риску регионы, особенно из-за грозовых разрядов. Система работает просто, но эффективно: искусственный интеллект фиксирует признаки задымления и передает сигнал оператору. Если есть сомнения – подключается дрон, который позволяет подтвердить координаты и масштаб возгорания. Это существенно сокращает время на реагирование и повышает точность оценки ситуации". Председатель правления АО "Казахтелеком" Багдат Мусин

Фото: АО "Казахтелеком"

В АО "Казахтелеком" уточнили, что в дальнейшем система будет подключена к Командному центру стратегического планирования и оперативного управления МЧС РК, что обеспечит централизованный мониторинг лесных массивов на республиканском уровне для принятия эффективных управленческих решений. Ведь проект в "Семей орманы" – решение, направленное на сохранение природы и обеспечение безопасности людей, живущих вблизи лесных массивов.