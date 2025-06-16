#АЭС в Казахстане
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+29°
$
511.92
588.91
6.44
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+29°
$
511.92
588.91
6.44
Наука и технологии

Система раннего обнаружения лесных пожаров внедряется в "Семей орманы"

Система раннего обнаружения лесных пожаров внедряется в &quot;Семей орманы&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 16.06.2025 19:16 Фото: АО "Казахтелеком"
В Камышенском лесничестве Бородулихинского филиала ГЛПР "Семей орманы" состоялось открытие мест установки автоматизированной системы раннего обнаружения пожаров, сообщает Zakon.kz.

ГЛПР "Семей орманы" – один из самых подверженных лесным пожарам регионов страны. С начала этого года было зафиксировано 42 очага возгорания, большая часть которых вызвана природными факторами, включая сухие грозовые разряды.

Фото: АО "Казахтелеком"

В мероприятии участвовали министр экологии и природных ресурсов РК Ерлан Нысанбаев и председатель правления АО "Казахтелеком" Багдат Мусин. На встрече с инвесторами даны конкретные указания по наращиванию объема разработки гари. Министр подчеркнул важность оперативного решения возникающих вопросов и установил срок до конца июня для стабилизации ситуации и своевременного освоения объемов.

"Запуск проекта стал возможен благодаря тесному взаимодействию с Министерством экологии и природных ресурсов РК. Ерлан Нуралиевич не просто разделяет нашу обеспокоенность за экологическую безопасность страны, но и последовательно выступает за внедрение технологических решений. Это сотрудничество – пример того, как цифровизация, помноженная на доверие и политическую волю, дает результат. Главная задача цифровизации – не заменить человека, а усилить его возможности. Один специалист не может охватить глазами тысячи гектаров леса и при этом моментально анализировать данные. Современные технологии дают нам эту возможность – системно, точно, вовремя", – отметил Багдат Мусин.

Внедряемая система предназначена для круглосуточного видеомониторинга лесных массивов с использованием современных тепловизионных и оптических камер. Камеры размещаются на антенно-мачтовых сооружениях высотой 30 метров, вращаются на 360 градусов и с помощью искусственного интеллекта автоматически распознаются признаки задымления. При обнаружении признаков возгорания система моментально передает сигнал в Центр оперативного управления, что позволяет оперативно реагировать на лесные пожары, оценивать потенциальные риски и локализовывать возгорания на ранних этапах.

Фото: АО "Казахтелеком"

"Это первый из восьми участков, где будет внедрена цифровая система мониторинга, сочетающая круглосуточное видеонаблюдение, тепловизоры, искусственный интеллект и дроновую поддержку. Выбор локации неслучаен – восточные леса одни из самых подверженных риску регионы, особенно из-за грозовых разрядов. Система работает просто, но эффективно: искусственный интеллект фиксирует признаки задымления и передает сигнал оператору. Если есть сомнения – подключается дрон, который позволяет подтвердить координаты и масштаб возгорания. Это существенно сокращает время на реагирование и повышает точность оценки ситуации".Председатель правления АО "Казахтелеком" Багдат Мусин

Фото: АО "Казахтелеком"

В АО "Казахтелеком" уточнили, что в дальнейшем система будет подключена к Командному центру стратегического планирования и оперативного управления МЧС РК, что обеспечит централизованный мониторинг лесных массивов на республиканском уровне для принятия эффективных управленческих решений. Ведь проект в "Семей орманы" – решение, направленное на сохранение природы и обеспечение безопасности людей, живущих вблизи лесных массивов.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
Читайте также
Китайский ответ Маску: человек без конечностей заиграл в шахматы силой мысли
Наука и технологии
17:20, Сегодня
Китайский ответ Маску: человек без конечностей заиграл в шахматы силой мысли
Опасная активность на Солнце: два сильнейших взрыва подряд – чего ждать Земле
Наука и технологии
16:21, Сегодня
Опасная активность на Солнце: два сильнейших взрыва подряд – чего ждать Земле
Самая мощная в июне вспышка на Солнце все же заденет Землю: когда ждать бурю
Наука и технологии
13:13, Сегодня
Самая мощная в июне вспышка на Солнце все же заденет Землю: когда ждать бурю
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: