Лесной пожар в "Семей орманы" полностью потушили

Пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов Казахстана заявила о том, что пожар в Камышенском лесничестве Государственного лесного природного резервата "Семей орманы", который вспыхнул 16 июля, полностью ликвидировали 28 июля, сообщает Zakon.kz.

Для тушения пожара были привлечены силы и средства Министерства экологии и природных ресурсов РК, Министерства по чрезвычайным ситуациям РК и Министерства обороны РК.

"Благодаря совместным и слаженным действиям всех задействованных служб пожар полностью ликвидирован", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что пожар на полигоне стал причиной введения режима ЧС в Уральске.