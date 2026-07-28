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Происшествия

Лесной пожар в "Семей орманы" полностью потушили

пожар, фото - Новости Zakon.kz от 28.07.2026 22:18 Фото: пресс-служба МЧС РК
Пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов Казахстана заявила о том, что пожар в Камышенском лесничестве Государственного лесного природного резервата "Семей орманы", который вспыхнул 16 июля, полностью ликвидировали 28 июля, сообщает Zakon.kz.

Для тушения пожара были привлечены силы и средства Министерства экологии и природных ресурсов РК, Министерства по чрезвычайным ситуациям РК и Министерства обороны РК.

"Благодаря совместным и слаженным действиям всех задействованных служб пожар полностью ликвидирован", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что пожар на полигоне стал причиной введения режима ЧС в Уральске.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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