Кто будет оператором системы раннего обнаружения лесных пожаров в Казахстане

Министерство экологии подготовило проект постановления правительства об определении Единого оператора внедрения системы раннего обнаружения лесных пожаров в лесных и природоохранных учреждениях, сообщает Zakon.kz.

"Определить Единым оператором внедрения системы раннего обнаружение лесных пожаров в лесных и природоохранных учреждениях акционерное общество "Казахтелеком", – говорится в документе.

В пояснительной записке сказано, что целью документа является предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера глобального, регионального и местного масштаба.

Разработчики утверждают, что принятие проекта постановления не повлечет отрицательных социально-экономических и правовых последствий.

Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 10 февраля 2025 года.

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