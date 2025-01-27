Кто будет оператором системы раннего обнаружения лесных пожаров в Казахстане
Фото: akorda.kz
Министерство экологии подготовило проект постановления правительства об определении Единого оператора внедрения системы раннего обнаружения лесных пожаров в лесных и природоохранных учреждениях, сообщает Zakon.kz.
"Определить Единым оператором внедрения системы раннего обнаружение лесных пожаров в лесных и природоохранных учреждениях акционерное общество "Казахтелеком", – говорится в документе.
В пояснительной записке сказано, что целью документа является предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера глобального, регионального и местного масштаба.
Разработчики утверждают, что принятие проекта постановления не повлечет отрицательных социально-экономических и правовых последствий.
Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 10 февраля 2025 года.
Мы рассказывали, что лесные пожары в Казахстане будет выявлять искусственный интеллект.
Поделиться новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript