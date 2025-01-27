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Право

Кто будет оператором системы раннего обнаружения лесных пожаров в Казахстане

Лесной пожар, лесные пожары, тушение лесных пожаров, огонь, пламя в лесу, фото - Новости Zakon.kz от 27.01.2025 12:02 Фото: akorda.kz
Министерство экологии подготовило проект постановления правительства об определении Единого оператора внедрения системы раннего обнаружения лесных пожаров в лесных и природоохранных учреждениях, сообщает Zakon.kz.
"Определить Единым оператором внедрения системы раннего обнаружение лесных пожаров в лесных и природоохранных учреждениях акционерное общество "Казахтелеком", – говорится в документе.

В пояснительной записке сказано, что целью документа является предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера глобального, регионального и местного масштаба.

Разработчики утверждают, что принятие проекта постановления не повлечет отрицательных социально-экономических и правовых последствий.

Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 10 февраля 2025 года.

Мы рассказывали, что лесные пожары в Казахстане будет выявлять искусственный интеллект.

Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
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