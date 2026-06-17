3 "серебра" и "бронза": казахстанские школьники показали высокий результат на Европейской олимпиаде по физике

Казахстанские школьники завоевали 4 медали на 10-й Европейской олимпиаде по физике (European Physics Olympiad, EuPhO 2026). Хорошей новостью сегодня, 17 июня, поделились в Министерстве просвещения (МП) РК, сообщает Zakon.kz.

Международные соревнования прошли в городе Гётеборг (Королевство Швеция). В них приняли участие более 200 школьников из 41 страны мира.

"Национальная сборная РК показала высокий результат, завоевав 3 серебряные и 1 бронзовую медали", – заявили в пресс-службе МП РК.

Серебряные медали завоевали:

Аргын Сейткамит – учащийся 11 класса NIS физико-математического направления района Нура Астаны;

Таир Абдикадыр – учащийся 11 класса лицея-интерната "Білім-инновация" Костанайской области;

Мерген Сабыров – учащийся 10 класса школы-лицея Nurorda Астаны.

Бронзовую медаль завоевал:

Абылайхан Жоламан – учащийся 10 класса школы Nurorda Алматы.

Участие национальной сборной в международной олимпиаде координировали старший преподаватель КазНУ им. аль-Фараби Бекмырза Бейсенов и призер международных олимпиад Темирлан Исмагулов.

Европейская олимпиада по физике – одно из престижных международных соревнований, оценивающих теоретические знания и экспериментальные навыки одаренных школьников в области физики.

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9 июня 2026 года стало известно, что школьники Казахстана покорили Международную олимпиаду им. аль-Хорезми по математике и информатике (KhMIO), которая прошла в столице Узбекистана.