#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+30°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+30°
$
485.95
565.74
6.83
События

3 "серебра" и "бронза": казахстанские школьники показали высокий результат на Европейской олимпиаде по физике

школьники, флаг РК, фото - Новости Zakon.kz от 17.06.2026 09:36 Фото: gov.kz
Казахстанские школьники завоевали 4 медали на 10-й Европейской олимпиаде по физике (European Physics Olympiad, EuPhO 2026). Хорошей новостью сегодня, 17 июня, поделились в Министерстве просвещения (МП) РК, сообщает Zakon.kz.

Международные соревнования прошли в городе Гётеборг (Королевство Швеция). В них приняли участие более 200 школьников из 41 страны мира.

"Национальная сборная РК показала высокий результат, завоевав 3 серебряные и 1 бронзовую медали", – заявили в пресс-службе МП РК.

Серебряные медали завоевали:

  • Аргын Сейткамит – учащийся 11 класса NIS физико-математического направления района Нура Астаны;
  • Таир Абдикадыр – учащийся 11 класса лицея-интерната "Білім-инновация" Костанайской области;
  • Мерген Сабыров – учащийся 10 класса школы-лицея Nurorda Астаны.

Бронзовую медаль завоевал:

  • Абылайхан Жоламан – учащийся 10 класса школы Nurorda Алматы.

Участие национальной сборной в международной олимпиаде координировали старший преподаватель КазНУ им. аль-Фараби Бекмырза Бейсенов и призер международных олимпиад Темирлан Исмагулов.

Европейская олимпиада по физике – одно из престижных международных соревнований, оценивающих теоретические знания и экспериментальные навыки одаренных школьников в области физики.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 17.06.2026 09:36
16 из 16: школьники из Алматы не оставили шансов соперникам на международной олимпиаде

9 июня 2026 года стало известно, что школьники Казахстана покорили Международную олимпиаду им. аль-Хорезми по математике и информатике (KhMIO), которая прошла в столице Узбекистана.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
программисты, олимпиада, Казахстан, победа
14:09, 05 сентября 2025
Юные программисты из Казахстана стали призерами Европейской олимпиады
Казахстанские школьники завоевали четыре медали на олимпиаде по физике в Грузии
17:40, 22 июля 2024
Казахстанские школьники завоевали четыре медали на олимпиаде по физике в Грузии
школьники, Казахстан, Болгария, состязания, физика, лучшие результаты
16:38, 17 июня 2025
Казахстанский школьник стал лучшим физиком Европы
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Юные казахстанские шахматисты борются за медали чемпионата мира во всех весовых категориях
10:19, Сегодня
Юные казахстанские шахматисты борются за медали чемпионата мира во всех возрастах
Второй бой Темиржанов на ЭКМ в Китае
10:04, Сегодня
Четвёртая потеря: Казахстанец Темиржанов проиграл на Кубке мира по боксу в Китае
Белорусский полузащитник Дмитрий Подстрелов близок к подписанию контракта с &quot;Алтаем&quot;
09:56, Сегодня
Белорусский полузащитник Дмитрий Подстрелов близок к подписанию контракта с "Алтаем"
Опытный сербский защитник Стефан Букорац перешёл в &quot;Кайсар&quot;
09:21, Сегодня
Опытный сербский защитник Стефан Букорац перешёл в "Кайсар"
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: