3 "серебра" и "бронза": казахстанские школьники показали высокий результат на Европейской олимпиаде по физике
Фото: gov.kz
Казахстанские школьники завоевали 4 медали на 10-й Европейской олимпиаде по физике (European Physics Olympiad, EuPhO 2026). Хорошей новостью сегодня, 17 июня, поделились в Министерстве просвещения (МП) РК, сообщает Zakon.kz.
Международные соревнования прошли в городе Гётеборг (Королевство Швеция). В них приняли участие более 200 школьников из 41 страны мира.
"Национальная сборная РК показала высокий результат, завоевав 3 серебряные и 1 бронзовую медали", – заявили в пресс-службе МП РК.
Серебряные медали завоевали:
- Аргын Сейткамит – учащийся 11 класса NIS физико-математического направления района Нура Астаны;
- Таир Абдикадыр – учащийся 11 класса лицея-интерната "Білім-инновация" Костанайской области;
- Мерген Сабыров – учащийся 10 класса школы-лицея Nurorda Астаны.
Бронзовую медаль завоевал:
- Абылайхан Жоламан – учащийся 10 класса школы Nurorda Алматы.
Участие национальной сборной в международной олимпиаде координировали старший преподаватель КазНУ им. аль-Фараби Бекмырза Бейсенов и призер международных олимпиад Темирлан Исмагулов.
Европейская олимпиада по физике – одно из престижных международных соревнований, оценивающих теоретические знания и экспериментальные навыки одаренных школьников в области физики.
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