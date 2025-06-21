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Наука и технологии

Названа неожиданная опасность стеклянных бутылок

посуда, стекло, напитки, фото - Новости Zakon.kz от 21.06.2025 17:13 Фото: pixabay
Французское агентство по безопасности пищевых продуктов обнаружило, что вода, газировка, пиво и вино, разлитые в стеклянные бутылки, содержат в разы больше микропластика, чем те же напитки в пластиковой или железной таре, сообщает Zakon.kz.

По информации Agence France-Presse, ученые изучали популярные напитки, продаваемые во Франции.

Директор исследований агентства Гийом Дюфло сообщил, их целью было выяснить, как тип упаковки влияет на уровень микропластика. Выяснилось, что в среднем в литре напитка из стеклянной бутылки содержится около 100 частиц микропластика.

"Мы ожидали обратного", – призналась аспирантка Иселин Шаиб, проводившая исследование.

По ее словам, оказалось, что частицы микропластика совпадают по форме, цвету и составу с краской на наружной стороне крышек стеклянных бутылок. Вероятно, при хранении крышки соприкасаются и трутся друг о друга, создавая незаметные царапины, через которые и высвобождаются микрочастицы.

При этом в питьевой воде уровень микропластика оказался относительно низким во всех типах тары – от 4,5 частиц на литр в стеклянных бутылках до 1,6 в пластиковых. Вино тоже показало минимальные значения, даже в стекле. Причины этой особенности пока не ясны.

Для напитков, таких как газировка и пиво, уровень оказался выше: от 30 до 60 частиц на литр. Несмотря на это, по мнению ученых, пока невозможно сказать, представляют ли такие значения угрозу для здоровья человека – порог токсичности для микропластика не установлен.

Тем не менее агентство предлагает производителям улучшить методы очистки крышек: продувка воздухом с последующим ополаскиванием водой и спиртом позволяет снизить загрязнение на 60%.

Ранее ученые из Автономного университета Барселоны (Испания) выяснили, что чайные пакетики содержат миллиарды частиц микропластика. 

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Андрей Дюсупов
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