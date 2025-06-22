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Наука и технологии

В июле Луна семь раз закроет собой звезды и планеты

Луна, астрономия, космос, фото - Новости Zakon.kz от 22.06.2025 13:47 Фото: pixabay
Луна в течение июля семь раз ненадолго закроет собой звезды и планеты от наблюдателей с Земли, сообщает Zakon.kz.

Одно из таких событий можно будет увидеть на Чукотке, рассказали в Московском планетарии.

"Луна каждый месяц не только проходит вблизи тех или иных планет и звезд, видимых с Земли, но иногда закрывает их. В течение мая 2025 года астрономы наблюдали четыре затмения Луной объектов: за ней скрывались Марс, звезды Спика и Антарес, а также звездное скопление Плеяды", – пояснили астрономы.

20 июля в 16:00 по времени Астаны произойдет покрытие Луной рассеянного звездного скопления Плеяды, к сожалению, увидеть это можно будет только на Чукотке и в Северной Америке.

Спутник Земли в течение месяца также закроет собой звезду Спика 4 июля в 00:50 по времени Астаны, а также Антарес 7 июля 12:00-01:00.

12 июля в 03:00 по времени Астаны Луна покроет Плутон, а 22 июля с 03:30 до 07:40 из-за нее не будет видно с Земли звезду Бета-Тельца (Эль-Нат).

"28 июля (в 23:00 по времени Астаны) произойдет покрытие Луной Марса", – сообщили астрономы.

В ночь на 11 июня 2025 года пользователи социальных сетей по всему миру делились фотографиями и видео с редким астрономическим явлением – "Клубничной Луной".

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Андрей Дюсупов
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