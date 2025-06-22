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Наука и технологии

В Китае изобрели первый дрон в виде комара

Насекомое, стена, природа, фото - Новости Zakon.kz от 23.06.2025 02:20 Фото: pexels
Китайские инженеры создали бионического робота размером с комара. Изобретение может быть использовано для ведения разведки и других военных задач, сообщает Zakon.kz.

По данным South China Morning Post (SCMP), лаборатория робототехники Национального университета оборонных технологий (NUDT) Китая разработала беспилотник (БПЛА) размером с комара для тайных военных операций.

Фото: CCTV

Запускать дрон можно при помощи специальной программы для смартфона.

"У БПЛА по бокам корпуса, имеющего форму палочки, прикреплены два крошечных крыла листовидной структуры, а также три тонкие, как волос, "ноги", – уточняется в материале.

Крошечные размеры дрона усложняют производство: датчики, силовые устройства, схемы управления и другие элементы должны умещаться в очень маленьком пространстве, "что требует сотрудничества между проектированием микроскопических устройств, материаловедения и бионики".

"Небольшие дроны используются солдатами для безопасного исследования окружения: с помощью встроенной камеры и датчиков микродрон передает сигналы", – рассказали авторы изобретения.

Ранее стало известно, кого больше всех любят кусать комары.

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Аксинья Титова
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