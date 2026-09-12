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Наука и технологии

Обжигающий чай может быть опаснее, чем кажется: ученые назвали риск

Слишком горячий чай оказался связан с повышенным риском рака, фото - Новости Zakon.kz от 13.09.2026 00:43 Фото: magnific.com
Регулярное употребление очень горячего чая или кофе может быть связано с повышенным риском плоскоклеточного рака пищевода. К такому выводу пришли исследователи Оксфордского университета после анализа данных почти миллиона человек, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Fox News, участники, которые предпочитали пить напитки очень горячими, примерно в три раза чаще сталкивались с этим видом рака по сравнению с теми, кто пил теплые напитки. Употребление шести и более горячих напитков в день было связано с повышением риска на 71%.

Ученые отметили, что речь идет именно о плоскоклеточном раке пищевода – связи с аденокарциномой обнаружено не было.

При этом специалисты подчеркнули, что исследование не призывает отказываться от чая или кофе. Они советуют дать напитку немного остыть перед употреблением. Одним из ограничений работы стало то, что температура напитков оценивалась самими участниками, а не измерялась непосредственно.

К более известным факторам риска рака пищевода относятся курение, чрезмерное употребление алкоголя, кислотный рефлюкс и ожирение.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Ранее сообщалось, что ученые обнаружили в чернике и винограде природное вещество, которое может помогать мышечным клеткам расщеплять накопленный жир.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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