Обжигающий чай может быть опаснее, чем кажется: ученые назвали риск

Регулярное употребление очень горячего чая или кофе может быть связано с повышенным риском плоскоклеточного рака пищевода. К такому выводу пришли исследователи Оксфордского университета после анализа данных почти миллиона человек, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Fox News, участники, которые предпочитали пить напитки очень горячими, примерно в три раза чаще сталкивались с этим видом рака по сравнению с теми, кто пил теплые напитки. Употребление шести и более горячих напитков в день было связано с повышением риска на 71%.

Ученые отметили, что речь идет именно о плоскоклеточном раке пищевода – связи с аденокарциномой обнаружено не было.

При этом специалисты подчеркнули, что исследование не призывает отказываться от чая или кофе. Они советуют дать напитку немного остыть перед употреблением. Одним из ограничений работы стало то, что температура напитков оценивалась самими участниками, а не измерялась непосредственно.

К более известным факторам риска рака пищевода относятся курение, чрезмерное употребление алкоголя, кислотный рефлюкс и ожирение.

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