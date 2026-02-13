Облако в форме сердца в семь раз больше Земли заметили в космосе

Как раз ко Дню святого Валентина космос послал приветствие в форме сердца. Звезда Мира А, расположенная примерно в 300 световых годах от Земли, выбросила вещество в виде расширяющегося облака газа и пыли, напоминающего сердце, сообщает Zakon.kz.

Причем и количество вещества, и скорость его выброса оказались неожиданными, пишет Chalmers University of Technology.

"Мы были очень удивлены, увидев эту структуру. Мы также заметили неожиданные различия в том, как звезда освещает окружающую пыль, что говорит о том, что звезда действует подобно маяку, неравномерно освещая окрестности", – рассказал астроном из Технологического института Чалмерса и ведущий автор нового исследования Тео Хури.

Мира А – хорошо известная звезда, первое документально подтвержденное наблюдение которой датируется 1596 годом. Будучи красным гигантом на закате своего жизненного цикла, она выбрасывает пыль и газ в окружающую среду.

Фото: chalmers.se

Группа астрономов во главе с Тео Хури из Технологического университета Чалмерса обнаружила два больших облака вещества, расширяющихся от Миры А. Большое количество вещества – примерно в 100 раз больше, чем ожидалось, или эквивалентно семи массам Земли – привлекло внимание команды. Они детально изучили выброшенное вещество, в том числе определили его форму.

"Мы знаем, что такие звезды, как Мира, теряют массу с возрастом, но мы не ожидали, что это произойдет в результате таких масштабных и внезапных вспышек", – говорит Тео Хури.

Эти наблюдения дают новое представление о том, как стареющие звезды эволюционируют и выбрасывают вещество, которое впоследствии становится строительными блоками для новых звезд и планет.

"Мы продолжим наблюдать за расширяющимся облаком вокруг Миры А, поскольку оно становится настолько большим, что может начать влиять на ее компаньона, белый карлик Миру В. Оно уже собирает часть материала, выброшенного Мирой А", – отметил Тео Хури.

Система Мира состоит из красного гиганта – Миры А – и его компаньона, белого карлика Миры В. Она находится в созвездии Кита. Мира А – переменная звезда, поверхность которой пульсирует, вызывая увеличение и уменьшение ее яркости. Старые красные звезды, пульсирующие таким образом, называются переменными звездами типа Миры по имени самой Миры А.

