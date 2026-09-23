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Наука и технологии

Впервые в истории пойман радиосигнал с планеты в 63 световых годах от Земли

космос, фото - Новости Zakon.kz от 23.09.2026 14:42 Фото: pixabay
Впервые в истории ученые поймали прямой радиосигнал от экзопланеты, находящейся в 63 световых годах от Земли, сообщает Zakon.kz.

Группа исследователей из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики и Орегонского университета объявила о важном результате: им удалось зафиксировать радиоизлучение, источник которого находится на планете за пределами Солнечной системы. Раньше радиосигналы из систем с планетами не удавалось однозначно привязать к самим планетам – только к звездам, вокруг которых они вращаются.

Объектом наблюдения была звезда Бета Живописца, расположенная примерно в 63,4 световых года от Земли. У нее известны три планеты: Бета Живописца b, c и d. В ходе наблюдений были зафиксированы короткие повторяющиеся радиовсплески с сильной круговой поляризацией радиоволн. Исследователи с высокой степенью уверенности установили, что радиопередачи посылает планета b, а не сама звезда Бета Живописца.

Ученые при этом не считают это событие попыткой инопланетян выйти на связь. Скорее всего, это сигнал от полярных сияний на экзопланете. Они возникают, когда заряженные частицы взаимодействуют с атмосферой и магнитным полем планеты, и в результате высвобождается энергия. На Земле тоже есть полярные сияния, и от них тоже исходит радиоизлучение, пишет "Моя планета".

"Несмотря на то, что радиовсплески полярных сияний наблюдаются на планетах Солнечной системы и на некоторых ультрахолодных карликовых звездах, до сих пор не было зафиксировано ни одного случая, когда источник радиоизлучения был бы однозначно локализован на внесолнечной планете, а не на ее родительской звезде", – пишут исследователи.

Бета Живописца b была открыта в 2008 году. Она огромна – ее масса примерно в 10 раз превышает массу Юпитера. Судя по всему, Бета Живописца b обладает особенно сильным магнитным полем. По расчетам, магнитное поле планеты b в тысячи раз мощнее земного, а источником радиоизлучения полярных сияний может быть ее быстрое вращение: полный оборот вокруг своей оси планета совершает всего за 8-9 часов.

Ранее США заявили, что располагают в космосе средствами контроля, которые способны защищать американские силы от потенциальных противников, то есть оружием.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
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