Обыкновенные черви могут перевернуть представления об эволюции

Недавнее исследование испанских ученых ставит под сомнение выводы о том, что эволюция происходит медленно и последовательно, сообщает Zakon.kz.

Результаты опубликованы в журнале Nature Ecology & Evolution.

Исследователи провели глубокий анализ геномов различных видов дождевых червей и выяснили: изменения могут происходить резко и массово – своеобразные "потрясения" в геноме, которые вызывают быстрые и значительные перестройки организма. Тогда как традиционная теория Дарвина объясняет эволюцию как процесс постепенного накопления небольших изменений, которые со временем приводят к формированию новых видов.

Причем масштабный геномный сдвиг, вопреки ожиданиям, не привел к вымиранию из-за хаоса генетической информации, а напротив, позволил видам выжить и процветать, что говорит об адаптивности иных организмов к серьезным генетическим перестройкам.

Как считают ученые, это открытие способно изменить наше понимание эволюции, демонстрируя, что она может идти не только постепенно, но и скачкообразно. И не все виды могут пережить такие сдвиги – это могло бы объяснить, почему одни виды, включая некоторых древних родственников человека, исчезли, а современные люди – нет.

К другим новостям науки и технологий. Аппарат Perseverance поделился с землянами уникальными кадрами с поверхности Марса. Увидеть их можно здесь.