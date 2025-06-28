Нейросеть воссоздала запах ада по историческим документам

Международная группа ученых из команды Odeuropa при помощи искусственного интеллекта и исторических документов воссоздала коллекцию запахов Европы, среди которых оказался "аромат ада", созданный в соответствии с представлениями людей XVI-XVII веков, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание Horizon, историки, химики и специалисты по культурному наследию из шести стран проанализировали более 43 тыс. изображений и 167 тыс. текстов на шести языках. Таким образом они создали базу данных, в которую вошли более 2,4 млн ароматических свидетельств.

Особое место заняли церковные проповеди, объяснявшие, что преисподняя должна пахнуть серой, дымом и "миллионом дохлых собак".

Также экспертам удалось воссоздать запахи ладана, мирры и даже амстердамских каналов.

Все ароматы были представлены на Всемирной выставке 2025 года в Осаке (Япония). По словам представителей Odeuropa, реакция на ароматы сильно зависит от культурного контекста: если некоторые европейцы находили "адский" запах отчасти привлекательным из-за ассоциаций с жареным мясом, японские посетители сочли его отталкивающим.

Ранее сообщалось, что искусственным интеллектом намерены всерьез заняться парламентарии Казахстана.