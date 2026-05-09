"Пугающие маневры": два российских спутника странно ведут себя на орбите

Данные радиолокационного слежения российских спутников зафиксировали сближение нескольких объектов на низкой околоземной орбите, сообщает Zakon.kz.

По данным американской компании COMSPOC, на этой неделе наблюдалось сложное событие сближения российских спутников: COSMOS 2581, 2582, 2583 и объекта F (субспутник, выпущенный 2583).

28 апреля 2581 и 2583 достигли минимального расстояния сближения около 3 метров, с почти нулевой относительной скоростью. Это не было случайным пролетом – COSMOS 2583 выполнил несколько сложных маневров для поддержания этой плотной конфигурации.

COSMOS 2581, 2582, 2583, and Object F (a subsatellite released by… — COMSPOC_OPS (@COMSPOC_OPS) May 1, 2026

Тем временем COSMOS 2582 следовал за группой на расстоянии менее 100 км, в то время как объект F пролетел в пределах 15 км от 2582 и в пределах 10 км от 2581 – ни один из них не выполнял маневров.

Эти спутники были запущены 5 февраля 2025 года.

