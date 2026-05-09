Наука и технологии

"Пугающие маневры": два российских спутника странно ведут себя на орбите

Спутник, космос, звезды, фото - Новости Zakon.kz от 10.05.2026 04:58 Фото: pexels
Данные радиолокационного слежения российских спутников зафиксировали сближение нескольких объектов на низкой околоземной орбите, сообщает Zakon.kz.

По данным американской компании COMSPOC, на этой неделе наблюдалось сложное событие сближения российских спутников: COSMOS 2581, 2582, 2583 и объекта F (субспутник, выпущенный 2583).

28 апреля 2581 и 2583 достигли минимального расстояния сближения около 3 метров, с почти нулевой относительной скоростью. Это не было случайным пролетом – COSMOS 2583 выполнил несколько сложных маневров для поддержания этой плотной конфигурации.

Тем временем COSMOS 2582 следовал за группой на расстоянии менее 100 км, в то время как объект F пролетел в пределах 15 км от 2582 и в пределах 10 км от 2581 – ни один из них не выполнял маневров.

Эти спутники были запущены 5 февраля 2025 года.

Ранее ученые выяснили, что Землю вскоре может разорвать пополам.

Аксинья Титова
