Развеян устоявшийся стереотип о левшах

Ученые из Корнелльского университета (США) изучили исследования более чем за 100 лет, посвященные выявлению связи между доминированием одной из рук и креативностью, сообщает Zakon.kz.

Они пришли к выводу, что распространенное мнение о том, что левши более креативны, на самом деле не соответствует действительности.

"Данные не подтверждают никакого превосходства у левшей в креативном мышлении. На самом деле есть убедительные доказательства, что правши превосходят в профессиях, требующих наибольшей креативности", – приводит "Наука" слова доцента психологии Дэниела Касассанто.

Считается, что дивергентное мышление – способность быстро находить множество решений проблемы и неожиданные связи – в большей степени поддерживается правым полушарием мозга.

Ученые провели метаанализ почти 1000 научных работ по данной теме, опубликованных с 1900 года. Большинство из них исключили из-за некорректного дизайна или выборки. В итоге осталось 17 исследований.

Анализ показал, что леворукость не дает значительного преимущества в трех наиболее распространенных лабораторных тестах на дивергентное мышление. У правшей даже иногда обнаруживалось небольшое преимущество.

Что же поддерживает веру в особую креативность левшей? Одним из факторов, как предполагают авторы, является редкость леворукости и редкость гениальности в креативности, что заставляет людей их объединять.





"Эта идея о взаимосвязи леворукости, искусства и психических заболеваний – что мы называем "мифом о страдающем художнике" – может способствовать привлекательности и устойчивости мифа о креативности левшей. Люди обобщили, что существует много леворуких художников и музыкантов, поэтому левши должны быть более креативными. Но если вы проведете непредвзятое исследование многих профессий, то это кажущееся превосходство левшей исчезнет", – сказал Касассанто.

Ранее ученые выяснили, что значит быть "крутым" на разных континентах.