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Наука и технологии

Ученые выяснили, что значит быть "крутым" на разных континентах

Миллионер, мода, человек, фото - Новости Zakon.kz от 01.07.2025 07:18 Фото: pexels
Что объединяет людей из Чили, Китая, Германии и Индии? Ученые выяснили: у них схожее представление о том, кто такой "крутой человек", сообщает Zakon.kz.

Работа опубликована в журнале Journal of Experimental Psychology (JEP). Международная команды ученых выяснила: вне зависимости от культурных различий, в 12 странах мира крутых людей воспринимают одинаково – как более экстравертных, любящих удовольствия, влиятельных, открытых к новому и независимых.

В эксперименте, проходившем с 2018 по 2022 год, участвовали почти шесть тысяч человек из США, Австралии, Чили, Китая, Германии, Индии, Мексики, Нигерии, Испании, Южной Африки, Южной Кореи и Турции.

Испытуемых просили вспомнить кого-то, кого они считают крутым или не очень, а затем оценить личные качества этого человека. Выяснилось, что хорошие люди воспринимаются как более доброжелательные, традиционные, спокойные и надежные, но не обязательно как крутые. Однако есть и общее: оба типа обычно нравятся окружающим.

"Конечно, крутость со временем изменилась, но не утратила своей силы. Если раньше она рождалась в бунтарских субкультурах вроде джазовых музыкантов 1940-х или битников 1950-х, то сегодня общество все больше ценит креативность и новаторство. Крутые люди сейчас нужны даже больше, чем раньше", – отметил один из руководителей исследования Тодд Пеццути из Университета Адольфо Ибаньеса в Чили.

Ранее внешность древних европейцев удивила ученых.

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Аксинья Титова
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