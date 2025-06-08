Солнце взорвалось с обратной стороны: ученые зафиксировали мощный выброс плазмы

Один из крупнейших за последние годы выбросов солнечной плазмы произошел сегодня, 8 июня, в районе южного полюса Солнца, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщает официальный канал Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН в Telegram.

По данным ученых, выброс был вызван дестабилизацией гигантского протуберанца на обратной стороне Солнца – с Земли он не наблюдался. Подъем солнечной материи над краем светила зафиксировали орбитальные телескопы. По предварительным оценкам, выброшенное облако обладает редкой плотностью и размером, и будет находиться в поле зрения космических аппаратов еще около суток.

Точная траектория движения плазмы пока уточняется, но, как считают специалисты, она направлена под большим углом от Земли и, вероятно, не несет угрозы нашей планете.

Это уже второй мощный солнечный выброс за последние дни. Напомним, в начале месяца Солнце стало причиной самой продолжительной серии магнитных бурь с 2017 года. Новое событие подтверждает, что солнечная активность остается высокой.

В ночь на 31 мая на Солнце зафиксировали мощный выброс вещества, направленный в сторону Земли. Специалисты предупреждали о мощнейшей магнитной буре на Земле с 1 по 3 июня.

