Наука и технологии

Невероятное явление произошло на Солнце

Солнце, фото - Новости Zakon.kz от 03.03.2026 19:46 Фото: Telegram/lpixras
Сегодня, 3 марта 2026 года, на Солнце произошло невероятное явление – выброс гигантского протуберанца, сообщает Zakon.kz.

Об этом заявили ученые Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН:

"На Солнце зарегистрирован отрыв гигантского протуберанца, выброшенного в направлении северного полюса звезды. Измеренные размеры плазменной структуры вблизи Солнца составили около миллиона километров. Это в три раза больше, чем расстояние от Земли до Луны".

Ученые напомнили, что массовые выбросы гигантских протуберанцев наблюдались в некоторые периоды прошлого года. Последнее такое сообщение было в ноябре прошлого года, хотя отдельные события данного типа, произошедшие за истекший период, могли быть и пропущены.

"Крупные солнечные протуберанцы из-за высокой плотности плазмы и сильных магнитных полей представляют собой одно из самых опасных проявлений космической погоды, но, к счастью, прямые попадания таких структур по планете крайне редки. В данном случае объект, который в конце наблюдения, к слову, стал довольно сильно похож на какое-то фантастическое существо, явно улетел с Солнца почти вертикально вверх, перпендикулярно к плоскости планет".Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН

По данным ученых, "никакого влияния ни на Землю, ни на любую иную планету при такой траектории событие оказать не сможет".

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 03.03.2026 19:46
Луна станет кроваво-красной 3 марта: где и во сколько это увидят

Ранее мы писали о том, когда ждать возмущений на Солнце. Подробнее о прогнозе магнитных бурь на март 2026 года можете узнать здесь.

Динара Халдарова
Динара Халдарова
