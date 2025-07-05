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Наука и технологии

Названа неожиданная опасность любовной зависимости

отношения, семья, разбитое сердце, влюбленность , фото - Новости Zakon.kz от 05.07.2025 09:50 Фото: freepik
Международная команда ученых выяснила, что люди с симптомами любовной зависимости чаще жалуются на проблемы с памятью и вниманием как в повседневной жизни, так и на работе, сообщает Zakon.kz

Исследование опубликовано в журнале Behavioural Brain Research (BBR).

"Любовная зависимость характеризуется постоянными мыслями о партнере, эмоциональной нестабильностью, тревогой при разлуке и чрезмерным вниманием к поддержанию отношений. Подобно наркотической зависимости, она сопровождается перепадами настроения и постепенной потерей контроля", – говорится в публикации.

Отмечается, что несмотря на серьезные эмоциональные страдания, любовная зависимость остается мало изученной в клинической практике.

В исследовании приняли участие 600 взрослых итальянцев в возрасте от 18 до 50 лет. Их разделили на три группы: с отсутствующей, легкой/умеренной и тяжелой любовной зависимостью. Оказалось, что чем выше уровень зависимости, тем больше люди жалуются на когнитивные проблемы – сложности с запоминанием, концентрацией и выполнением задач. Даже у тех, у кого зависимость выражена слабо, заметно ухудшается восприятие своих умственных способностей.

"Анализ показал, что тревожность и депрессия опосредуют связь между любовной зависимостью и когнитивными жалобами – эмоциональные проблемы снижают ощущение умственной ясности. Кроме того, активные пользователи соцсетей чаще страдали от любовной зависимости, что косвенно влияло на ухудшение когнитивного самочувствия через усиление тревоги и депрессии", – отметили ученые.

Также в группе с выраженной любовной зависимостью обнаружили более низкий уровень образования, меньше устойчивости к стрессу и менее эффективные стратегии преодоления трудностей.

Авторы подчеркивают, что их исследование выявляет ключевые связи между эмоциональной зависимостью и когнитивными трудностями, а выводы указывают на то, что лечение тревоги и депрессии может улучшить состояние людей с любовной зависимостью.

Ранее психолог рассказала о привычках в отношениях, которые только на первый взгляд кажутся безобидными. Зачастую именно такие детали рушат пару в конечном итоге.

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Андрей Дюсупов
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