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Наука и технологии

Глупеют ли люди от интернета – исследование

Интернет, сеть, цифровизация, цифровые технологии, digital, современные технологии, цифровизация, фото - Новости Zakon.kz от 05.07.2025 18:00 Фото: freepik
Американские ученые из Университета Карнеги-Меллон выяснили, что поиск в интернете во время мозговых штурмов делает предложенные идеи менее оригинальными по сравнению с теми, кто полагается только на собственные мысли, сообщает Zakon.kz.

Исследование опубликовано в научном журнале Memory & Cognition (M&C).

Команда провела эксперимент, предложив двум группам добровольцев придумать нестандартные способы применения зонтиков и щитов. При этом одной команде разрешили использовать поисковые системы, тогда как их соперники были лишены доступа к глобальной сети.

"Результаты показали, что группа с доступом в интернет чаще давала однотипные ответы, тогда как вторая команда предлагала более необычные идеи", – говорится в публикации.

Ученые объясняют это явление "эффектом фиксации" — когда готовые решения из интернета сужают кругозор и мешают придумывать по-настоящему инновационные решения.

Исследователи не призывают полностью отказываться от интернета, но рекомендуют проводить первый мозговой штурм без обращений к поисковым системам, а также ценить уникальность человеческого мышления.

"Интернет не делает нас глупее, но важно научиться использовать его правильно", — подчеркнул соавтор исследования Марк Паттерсон.

Ранее американские ученые заявили об изобретении передового метода управления электронными свойствами материалов, который может ускорить работу электроники в 1000 раз.

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Андрей Дюсупов
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