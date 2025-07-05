Глупеют ли люди от интернета – исследование
Исследование опубликовано в научном журнале Memory & Cognition (M&C).
Команда провела эксперимент, предложив двум группам добровольцев придумать нестандартные способы применения зонтиков и щитов. При этом одной команде разрешили использовать поисковые системы, тогда как их соперники были лишены доступа к глобальной сети.
"Результаты показали, что группа с доступом в интернет чаще давала однотипные ответы, тогда как вторая команда предлагала более необычные идеи", – говорится в публикации.
Ученые объясняют это явление "эффектом фиксации" — когда готовые решения из интернета сужают кругозор и мешают придумывать по-настоящему инновационные решения.
Исследователи не призывают полностью отказываться от интернета, но рекомендуют проводить первый мозговой штурм без обращений к поисковым системам, а также ценить уникальность человеческого мышления.
"Интернет не делает нас глупее, но важно научиться использовать его правильно", — подчеркнул соавтор исследования Марк Паттерсон.
Ранее американские ученые заявили об изобретении передового метода управления электронными свойствами материалов, который может ускорить работу электроники в 1000 раз.