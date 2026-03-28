На Солнце зафиксирован крупный выброс плазмы – он может помешать лунной миссии НАСА

Ученые Лаборатории солнечной астрономии России сообщили о крупном выбросе плазмы на Солнце. По их данным, событие зафиксировали по информации коронографов и профилям рентгеновского излучения, сообщает Zakon.kz.

Как отмечают специалисты, ситуация привлекла внимание на фоне запланированного в ночь на 2 апреля пилотируемого полета к Луне. В рамках миссии экипаж из четырех человек впервые с 1972 года выйдет за пределы защитного магнитного поля Земли.

Ученые поясняют, что в отличие от околоземной орбиты, где наблюдаются лишь косвенные проявления космической погоды, на дальних орбитах космический аппарат может оказаться непосредственно в области распространения солнечной плазмы.

В связи с этим солнечную активность в ближайшие дни будут отслеживать особенно внимательно. Ранее подобные факторы уже влияли на космические миссии: в ноябре прошлого года NASA перенесло запуск аппаратов ESCAPADE к Марсу из-за солнечной активности.

При этом, по предварительным оценкам, вероятность того, что выброс достигнет Земли, остается невысокой. По имеющимся данным, облако плазмы движется под углом около 60 градусов от направления на Землю и смещено ниже, поэтому возможны лишь касательные воздействия его периферии.

В то же время ученые допускают, что на Солнце может начаться период повышенной активности, который продлится в течение ближайшей недели.

