Наука и технологии

На Солнце зафиксирован крупный выброс плазмы – он может помешать лунной миссии НАСА

, фото - Новости Zakon.kz от 28.03.2026 13:27
Ученые Лаборатории солнечной астрономии России сообщили о крупном выбросе плазмы на Солнце. По их данным, событие зафиксировали по информации коронографов и профилям рентгеновского излучения, сообщает Zakon.kz.

Как отмечают специалисты, ситуация привлекла внимание на фоне запланированного в ночь на 2 апреля пилотируемого полета к Луне. В рамках миссии экипаж из четырех человек впервые с 1972 года выйдет за пределы защитного магнитного поля Земли.

Ученые поясняют, что в отличие от околоземной орбиты, где наблюдаются лишь косвенные проявления космической погоды, на дальних орбитах космический аппарат может оказаться непосредственно в области распространения солнечной плазмы.

В связи с этим солнечную активность в ближайшие дни будут отслеживать особенно внимательно. Ранее подобные факторы уже влияли на космические миссии: в ноябре прошлого года NASA перенесло запуск аппаратов ESCAPADE к Марсу из-за солнечной активности.

При этом, по предварительным оценкам, вероятность того, что выброс достигнет Земли, остается невысокой. По имеющимся данным, облако плазмы движется под углом около 60 градусов от направления на Землю и смещено ниже, поэтому возможны лишь касательные воздействия его периферии.

В то же время ученые допускают, что на Солнце может начаться период повышенной активности, который продлится в течение ближайшей недели.

Ранее ученые объявили о редком явлении – человечество несколько дней будет видеть Солнце целиком.

Читайте также
Солнце разбушевалось: 6 выбросов раскаленной плазмы за неделю зафиксировали ученые
20:40, 05 июля 2025
Солнце разбушевалось: 6 выбросов раскаленной плазмы за неделю зафиксировали ученые
Солнце взорвалось с обратной стороны: ученые зафиксировали мощный выброс плазмы
20:13, 08 июня 2025
Солнце взорвалось с обратной стороны: ученые зафиксировали мощный выброс плазмы
Затронет ли Землю один из самых сильных за последние годы выбросов плазмы
10:33, 10 июня 2025
Затронет ли Землю один из самых сильных за последние годы выбросов плазмы
Последние
Популярные
Читайте также
Конор Макгрегор "стал круче", чем все бойцы UFC
13:47, Сегодня
Конор Макгрегор "стал круче", чем все бойцы UFC
Лучшая шахматистка Казахстана примет участие в уникальном претендентском турнире
12:59, Сегодня
Лучшая шахматистка Казахстана примет участие в уникальном претендентском турнире
"Кто заденет мою семью - умрёт": Царукян пришёл в ярость от слов скандального американца
12:23, Сегодня
"Кто заденет мою семью - умрёт": Царукян пришёл в ярость от слов скандального американца
"Немного расстроена": Самоделкина сделала заявление после провала на чемпионате мира
11:36, Сегодня
"Немного расстроена": Самоделкина сделала заявление после провала на чемпионате мира
