#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+21°
$
518.37
609.97
6.6
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+21°
$
518.37
609.97
6.6
Наука и технологии

Гормональная терапия повышает и понижает вероятность рака груди у женщин – исследование

Акция, фото - Новости Zakon.kz от 03.07.2025 06:12 Фото: pexels
Два основных вида гормональной терапии после менопаузы оказали неоднозначное влияние на самый распространенный вид онкологического заболевания у женщин, сообщает Zakon.kz.

Исследователи опубликовали в журнале Lancet Oncology очередную работу по этому вопросу и выяснили, что после наступления менопаузы (12-месячная и более пауза менструального цикла, как правило, после 50) падает выработка эстрогенов яичниками. В результате растет вероятность сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе с летальным исходом, и остеопороза, что создает серьезные риски переломов и их проблематичного заживления.

К концу XX века эксперименты показали, что заместительная терапия искусственными эстрогенами в этой ситуации существенно снижает риски как инфарктов и инсультов, так и остеопороза. В 1990-х более четверти всех женщин такого возраста в США получали эстроген-прогестиновую или чисто эстрогенную терапию.

Однако в 2002 году группа ученых показала статистически значимый рост риска рака груди у женщин, получающих эту терапию. На рак молочной железы приходится 30% онкологических заболеваний женского пола, то есть речь шла о существенной угрозе. Популярность заместительной гормональной терапии упала в пять раз.

Во врачебной среде возникла и оппозиция отказу от терапии. Многие медработники считали, что вероятность смерти от болезней сердца и сосудов у большинства современных женщин (в силу известных проблем нынешнего образа жизни) в целом выше, чем от рака молочной железы. К тому же искусственные гормоны снижали вероятность деменции, частой в пожилом возрасте в нашу эпоху. 

Так, ученые отметили сразу два варианта развития событий по раку груди. У женщин, которые принимали эстроген-прогестиновые гормональные препараты, риск рос на 10%. Причем если они принимали их более двух лет – уже на 18%. Когда терапию применяла женщина без удаленной матки или яичников, риск возрастал на 15%.

Напротив, у женщин, принимавших только эстрогенную терапию, вероятность рака груди падала на 14%. Если пациентка начинала такую терапию раньше и продолжала дольше, риск заболевания у нее снижался еще сильнее. Напомним, эстрогенную терапию без прогестина на практике прописывают в основном женщинам, у которых удалена матка, поскольку без прогестинов искусственные эстрогены вызывают некоторый рост вероятности рака матки.

В то же время, судя по новой статье, это далеко не такое уж редкое явление. Из 460 тысяч участниц исследования шесть процентов принимали эстроген-прогестинную терапию, почти столько же – пять процентов – эстрогенную. Все остальные виды гормональной терапии получали еще четыре процента обследованных.

Общий вывод авторов: гормональная терапия имеет смысл, но при ее назначении надо учитывать конкретный статус женщины. Если у нее удалена матка, чисто эстрогенная терапия безусловно полезна, если нет – некоторые проблемы может создать и эстроген-прогестинная терапия.

Ранее ученым впервые удалось восстановить слух у людей с врожденной глухотой с помощью генной терапии.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Ученые нашли тысячи яиц динозавров в Провансе
Наука и технологии
03:30, 03 июля 2025
Ученые нашли тысячи яиц динозавров в Провансе
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: