Гормональная терапия повышает и понижает вероятность рака груди у женщин – исследование

Два основных вида гормональной терапии после менопаузы оказали неоднозначное влияние на самый распространенный вид онкологического заболевания у женщин, сообщает Zakon.kz.

Исследователи опубликовали в журнале Lancet Oncology очередную работу по этому вопросу и выяснили, что после наступления менопаузы (12-месячная и более пауза менструального цикла, как правило, после 50) падает выработка эстрогенов яичниками. В результате растет вероятность сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе с летальным исходом, и остеопороза, что создает серьезные риски переломов и их проблематичного заживления.

К концу XX века эксперименты показали, что заместительная терапия искусственными эстрогенами в этой ситуации существенно снижает риски как инфарктов и инсультов, так и остеопороза. В 1990-х более четверти всех женщин такого возраста в США получали эстроген-прогестиновую или чисто эстрогенную терапию.

Однако в 2002 году группа ученых показала статистически значимый рост риска рака груди у женщин, получающих эту терапию. На рак молочной железы приходится 30% онкологических заболеваний женского пола, то есть речь шла о существенной угрозе. Популярность заместительной гормональной терапии упала в пять раз.

Во врачебной среде возникла и оппозиция отказу от терапии. Многие медработники считали, что вероятность смерти от болезней сердца и сосудов у большинства современных женщин (в силу известных проблем нынешнего образа жизни) в целом выше, чем от рака молочной железы. К тому же искусственные гормоны снижали вероятность деменции, частой в пожилом возрасте в нашу эпоху.

Так, ученые отметили сразу два варианта развития событий по раку груди. У женщин, которые принимали эстроген-прогестиновые гормональные препараты, риск рос на 10%. Причем если они принимали их более двух лет – уже на 18%. Когда терапию применяла женщина без удаленной матки или яичников, риск возрастал на 15%.

Напротив, у женщин, принимавших только эстрогенную терапию, вероятность рака груди падала на 14%. Если пациентка начинала такую терапию раньше и продолжала дольше, риск заболевания у нее снижался еще сильнее. Напомним, эстрогенную терапию без прогестина на практике прописывают в основном женщинам, у которых удалена матка, поскольку без прогестинов искусственные эстрогены вызывают некоторый рост вероятности рака матки.

В то же время, судя по новой статье, это далеко не такое уж редкое явление. Из 460 тысяч участниц исследования шесть процентов принимали эстроген-прогестинную терапию, почти столько же – пять процентов – эстрогенную. Все остальные виды гормональной терапии получали еще четыре процента обследованных.

Общий вывод авторов: гормональная терапия имеет смысл, но при ее назначении надо учитывать конкретный статус женщины. Если у нее удалена матка, чисто эстрогенная терапия безусловно полезна, если нет – некоторые проблемы может создать и эстроген-прогестинная терапия.

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