В Китае создали лазерное оружие для уничтожения комаров

Устройство Photon Matrix, разработанное в Китае, способно обнаружить комара, оценить расстояние до него, а затем поразить цель лазером, сообщает Zakon.kz.

По информации New Atlas, вся эта операция происходит за три миллисекунды.

Новый гаджет способен поражать до 30 комаров в секунду.

Кроме того, устройство использует миллиметровый радар для сканирования поля зрения на предмет крупных объектов, таких как люди и домашние животные. Если они будут обнаружены, то лазер для уничтожения комаров не сработает.

Устройство не способно обнаружить насекомых, которые летают на скорости быстрее метра в секунду. Поэтому оно не подходит для использования против таких вредителей, как мухи.

Питание идет через настенную розетку или опциональный перезаряжаемый внешний аккумулятор. Одной зарядки должно хватить на восемь или 16 часов использования, в зависимости от выбранной модели.

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